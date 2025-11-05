وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إجراءات تفتيش الحرب ورفع الكفاءة القتالية لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية بعد تطويرها وتحديثها وفقًا لأحدث النظم القتالية.

جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من طلبة الجامعات المصرية.

بدأت الإجراءات بكلمة اللواء أ ح عبد المعطى عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها اللا محدود ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التى تنفذها الوحدات والتشيكلات، مؤكدًا أن رجال المنطقة سيظلون دائمًا فى أعلى درجات الكفاءة والجاهزية القتالية مستعدين للذود عن تراب مصر مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى التوجيه لأوضاع القوات المصطفة لمختلف الأسلحة والتخصصات داخل أرض الإصطفاف، كما شاهد مرور أسلحة ومعدات الأفرع الرئيسية ومختلف الهيئات والإدارات التخصصية بالقوات المسلحة المشاركة بالتفتيش والتى أظهرت مدى ما وصلت إليه القوات المسلحة من طفرة فى مجال تطوير التسليح وفقًا لأحدث النظم العالمية والتى وضعتها ضمن أعلى تصنيفات الجيوش فى العالم، كما نفذت القوات الجوية عرضًا جويًا أظهر الإحترافية العالية التى وصل إليها الطيارون وقدرتهم على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم فى أزمنة قياسية.

وأجرى وزير الدفاع والإنتاج الحربى مرورا على القوات المصطفة للاطمئنان على مدى جاهزيتها، كما ناقش عدد من المقاتلين فى أسلوب تنفيذ مهامهم.

وخلال كلمته نقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة المركزية العسكرية، مشيدًا بما شاهده من الاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية للعناصر المشاركة فى التفتيش وإصرارهم على الوفاء بالمهام والواجبات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدرات شعبه العظيم.

وأكد أن مصر اختارت طريق السلام وجعلته خيارها الاستراتيجي الأول إيمانًا منها بأنه السبيل الأمثل للبناء والتعمير والإستقرار الذى تنشده الشعوب كافة، وأن هذا السلام الذى إخترناه بإرادتنا لابد له من قوة تحميه وتصونه، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة شهدت قفزات متلاحقة لتطوير نظم التدريب والتسليح بكافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات والوحدات لدعم قدراتها القتالية وفقًا لأسس علمية دقيقة مكنتها من امتلاك كافة خيارات الردع لتكون على أتم الاستعداد لمجابهة التحديات التى قد تستهدف أمن مصر القومى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وفي ختام الفعاليات قام عدد من طلبة الجامعات المصرية بالمرور على القوات المصطفة للتعرف على ما تمتلكه القوات المسلحة من قدرات وإمكانيات متطورة، معربين عن سعادتهم واعتزازهم بقواتهم المسلحة ووصولها إلى هذا المستوى الراقى تسليحًا وتدريبًا.

