الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأزهر يدين التفجير الإرهابي في العاصمة الباكستانية

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
18 حجم الخط

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات التفجير الإرهابي المروِّع الذي وقع قرب أحد مقارّ المحاكم في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن اثني عشر شخصًا، وإصابة العديد من الأبرياء.

الأزهر يدين التفجير الإرهابي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد

وأكد الأزهر رفضَه القاطع لهذه الجرائم الإرهابية التي تستهدف الآمنين الأبرياء، مشددًا على أن تعاليمَ الإسلام بريئة من هذه الانتهاكات والمذابح التي يرتكبها هؤلاء المجرمون باسم الدين، وهي أبعدُ ما تكون عن مقاصده السامية، والتي من بينها حفظُ النفس، داعيا إلى توحيد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف بكل صوره وأشكاله.

كما أعرب الأزهر الشريف عن خالص تعازيه لحكومة وشعب باكستان، ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، داعيًا اللهَ -تعالى- أن يحفظ شعبَ باكستان وشعوبَ العالم أجمع من كل مكروه وسوء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

آسلام آباد الأزهر الشريف تعاليم الاسلام الازهر العاصمة الباكستانية إسلام آباد

مواد متعلقة

وزير الدفاع الباكستاني: قادرون على الرد بعد تفجير إسلام آباد

مستشارة شيخ الأزهر: العلم هو روح الأمة وسلاحها لبناء الحضارة وصون الكرامة

حين تحدث الدين بلغة الحضارة، المؤسسات الدينية تحتفي بالمتحف المصري الكبير.. شيخ الأزهر: يعكس موقع مصر الحضاري الفريد.. المفتي: منارة عالمية للحضارة الإنسانية.. الأزهري: شاهد على عبقريتنا

الأكثر قراءة

انسحاب مرشح بالبحيرة من جولة الإعادة بانتخابات النواب

تغريم الزمالك وبيزيرا وتجاهل زيزو، اتحاد الكرة يعلن عقوبات السوبر المصري

زلزال يضرب غرب قبرص بقوة 5.3 ريختر يشعر به عدد من المحافظات في مصر

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

منتخب أفريقي يحقق رقما نادرا في مونديال الناشئين

عقب تصديق الرئيس، أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

تحركات مكثفة بالزمالك لإنهاء إجراءات إقامة لاعبيه الأجانب قبل السفر لجنوب أفريقيا

الأزهر يدين التفجير الإرهابي في العاصمة الباكستانية

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد سيد طنطاوي يوضح رحمة الله على عباده في فرض كفارة اليمين

تفسير رؤية الكمثرى في المنام وعلاقتها بالبركة فى المال وكثرة الرزق

عباقرة ولكن مجهولون، "عمرة الأنصارية" استعان بها عمر بن عبد العزيز في تدوين الأحاديث

المزيد
الجريدة الرسمية