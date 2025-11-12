الأزهر يدين التفجير الإرهابي في العاصمة الباكستانية

18 حجم الخط

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات التفجير الإرهابي المروِّع الذي وقع قرب أحد مقارّ المحاكم في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن اثني عشر شخصًا، وإصابة العديد من الأبرياء.

وأكد الأزهر رفضَه القاطع لهذه الجرائم الإرهابية التي تستهدف الآمنين الأبرياء، مشددًا على أن تعاليمَ الإسلام بريئة من هذه الانتهاكات والمذابح التي يرتكبها هؤلاء المجرمون باسم الدين، وهي أبعدُ ما تكون عن مقاصده السامية، والتي من بينها حفظُ النفس، داعيا إلى توحيد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف بكل صوره وأشكاله.

كما أعرب الأزهر الشريف عن خالص تعازيه لحكومة وشعب باكستان، ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، داعيًا اللهَ -تعالى- أن يحفظ شعبَ باكستان وشعوبَ العالم أجمع من كل مكروه وسوء.

