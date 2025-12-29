الإثنين 29 ديسمبر 2025
رياضة

نتائج مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس أمم أفريقيا 2025

كأس أمم إفريقيا
كأس أمم إفريقيا 2025
أمم أفريقيا 2025، أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وانطلقت منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 مساء يوم الأحد 21 ديسمبر الجاري، بالمغرب، على أن تُختتم في الثامن عشر من شهر يناير المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.


 

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025


المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

 

نتائج مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات فى كأس أمم إفريقيا 2025
 

أنجولا ضد زيمبابوي (1-1).

مصر ضد جنوب أفريقيا (1-0).

زامبيا ضد جزر القمر (0-0).

المغرب ضد مالي (1-1).

بنين ضد بوتسوانا (1-0).

السنغال ضد الكونغو الديمقراطية (1-1).

أوغندا ضد تنزانيا (1-1).

نيجيريا ضد تونس (3-2).

الجابون ضد موزمبيق (2-3).

غينيا الاستوائية ضد السودان (0-1).

الجزائر ضد بوركينا فاسو (1-0).

كوت ديفوار ضد الكاميرون (1-1)

 

ويشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتستمر المنافسات حتى 18 يناير 2026

 

وتقام منافسات دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا خلال الفترة 21 ديسمبر حتى 31 من الشهر ذاته، على أن يتأهل أصحاب المركزين الاول والثاني بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16 من الكان الإفريقي.

 

