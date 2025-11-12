الأربعاء 12 نوفمبر 2025
أخبار مصر

زلزال يضرب غرب قبرص بقوة 5.3 ريختر يشعر به عدد من المحافظات في مصر

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو
أصدر  المعهد القومي للبحوث الفلكية، بيانا عن حدوث هزة أرضية، حيث سجلت الشبكة القومية للزلازل اليوم  الأربعاء فى تمام الساعة ٤.٢٣ مساء هزة أرضية بقوة  ٥.٣٠ درجة على مقياس ريختر غرب قبرص  وبعمق ١٤ كم وفى خط عرض ٣٤.٨١٥ شمال وخط طول ٣٢.٥١٨ شرقا.

 

زلزال يهز قبرص بقوة 5.22 ريختر

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب جزيرة كريت باليونان وبيان من البحوث الفلكية للمصريين

 

وقوع هزة أرضية بقوة  ٥.٣٠ درجة على مقياس ريختر 

وورد للمعهد شعور المواطنين بالهزة دون وقوع أى إصابات وخسائر ,وكانت محافظة الشرقية أكثر المحافظات احساسا به.

يذكر ان هذا الزلزال الثاني اليوم بقبرص والذى شعر به المواطنون بمصر اليوم، حيث حدث الأول فى ١١.٣٠ صباحا.

ووجه  المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، العديد من النصائح للمواطنين لمواجهة الزلازل وجاءت كالآتي:

1_ عدم استخدام المصعد الكهربائى تجنبا لأى أعطال

2_ فصل الكهرباء والغاز

3_ الالتزام بالهدوء وعدم الفزع

4_ عدم اللجوء إلى النوافذ والرفوف المتحركة وتمدد تحت كنبة أو طاولة كبيرة الحجم

5 _ الابتعاد عن الشاطىء تجنبا لأى موجات فيضانية وعدم الاقتراب منه قبل ١٢ ساعة

6_ للمتواجدين فى المدارس الخروج إلى الفضاء واستخدام مخرج الطوارىء

وتضمن الدليل الاسترشادى الذى أصدره المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، الأماكن التى تتأثر فى مصر بالزلازل وأخطرهم منطقة شرق البحر المتوسط


والتى تؤثر على " مدن الساحل الشمالى، رشيد، الاسكندرية، دمياط" ويصل إلى أجزاء من الدلتا ونهر النيل.

وشهدت المنطقة زلزال ١٩٥٥ بقوة 6.8 ريختر وشعربه سكان مصروأحدث دمارا محدودا فى مدن الاسكندرية والبحيرة والدلتا وأدى إلى مقتل ٢٢ شخصا.


وأما بخصوص منطقة أخدود البحر الأحمر وخليجى العقبة والسويس فيصل النشاط الزلزالى فيها إلى المتوسط وفوق المتوسط ويتسم بتكرارية عالية 
 

