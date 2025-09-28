الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

احسب فاتورتك، القائمة الكاملة لخصومات الرصيد من عدادات الكهرباء

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن أسباب خصم الرصيد من عدادات الكهرباء.

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن هناك عدة خصومات يتم حسابها من الرصيد الموجود بالعدادات الكودية والعدادات مسبوقة الدفع أو إضافتها علي فاتورة الاستهلاك بالعدادات الميكانيكية القديمة أبرزها خصم 20 جنيها رسوم النظافة ويتم توريدها بشكل مباشر إلى المحافظات.

وأضافت الشركة أنه يتم أيضا خصم نسب محددة من الرصيد فروق الانتقال بين الشرائح وهي كالتالي:

  • الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات ساعة ويكون فيها سعر الكيلو 58 قرشا، ويكون حساب تلك الفاتورة 25 جنيها وتحسب كالآتي: ‎ 50كيلو × 58 قرش= 29 جنيها بالإضافة لمقابل خدمة عملاء = 1 جنيه. ‎
  • الشريحة الثانية من 50 إلى 100 كيلووات ساعة ويكون سعر الكيلووات فيها 68 قرشا ويكون سعر فاتورة استهلاك 100 كيلووات ساعة 68 جنيها، بالإضافة إلى 2 جنيه‎ مقابل مقابل خدمة عملاء.
  • الشريحة الثالثة من صفر إلى 200 كيلووات ويكون سعر الكيلووات ساعة فيها 83 قرشا ويكون سعر الفاتورة 177 جنيها وتحسب كالآتي: 200 × 83 = 166 جنيها، مقابل خدمة عملاء = 11 جنيهًا. ‏
  • الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ويكون سعر الكيلو فيها 125 قرشا ويكون حساب الفاتورة 437 جنيها.
  • الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات ساعة ويكون سعر الكيلو فيها 140 قرشا ويكون حساب الفاتورة 491 جنيها، بالإضافة إلى 15 جنيهًا مقابل خدمة عملاء.
  • الشريحة السادسة من صفر الى 651 إلى 1000 كيلو وات ساعة ويكون سعر الكيلووات فيها  150 قرشا ويكون حساب الفاتورة 976 بالإضافة لمقابل خدمة عملاء = 25 جنيها. ‎
  • الشريحة السابعة وأكثر من 1000 كيلووات، وهي لا تحصل على أي دعم وسعر الكيلو وات ساعة فيها 165 قرشا وحساب فواتير تلك الشريحة يكون: ‎استهلاك 1000 كيلووات ساعة  = 1650 جنيها، بالإضافة لمقابل خدمة عملاء = 40 جنيهًا. ‎

خصومات خدمة العملاء بالعدادات

وأوضحت الشركة أنه يتم أيضا خصم رسوم لخدمة العملاء وهي كالتالي: 

  • الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات يتم خصم جنيه كخدمة العملاء
  • الشريحة الثانية من 51 إلى  100 كيلو وات يتم خصم 2 جنيه كخدمة العملاء.
  • الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات يتم خصم 6 جنيهات كخدمة العملاء.
  • الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات يتم خصم 11 جنيها كخدمة العملاء.
  • الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات يتم خصم 15 جنيها كخدمة العملاء.
  • الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات يتم خصم 25 جنيها كخدمة العملاء.
  • الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات يتم خصم 40 جنيها كخدمة العملاء.
  • خصم 9 جنيهات في حالة ما كانت القراءة بالعدادات صفر وتكون في حالات الشقق المغلقة أو التي لا يوجد عليها استهلاك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العدادات الكودية العدادات مسبوقة الدفع عدادات الكهرباء الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر

مواد متعلقة

وزير الكهرباء يكشف أهداف الدولة من دخول عالم الطاقة النووية.. بدء تشغيل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة 2029.. وتوجيهات رئاسية بتسريع وتيرة العمل بالمشروع

روسيا تمنح وزير الكهرباء نوط الامتياز لدوره في تعزيز التعاون بالطاقة النووية

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن توماس توماسبرج المرشح لقيادة الأهلي

التدفقات وصلت مصر بغزارة، لحظة استقبال خزان أسوان لمياه النيل وفتح بواباته (فيديو)

نجاة أحمد شوبير من حادث سير بمدينة نصر (صور)

الأهلي يستعد لإعلان تنصيب توماس توماسبرج مدربًا للفريق

تفاصيل علاقة السيسي وعبد الناصر بمناسبة ذكرى رحيل الزعيم

أول تحرك برلماني لإغلاق أول أكاديمية تعليم الرقص الشرقي في مصر

انخفاض البيضاء وارتفاع كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025

الأهلي يقترب من حسم التعاقد مع الدنماركي توماس توماسبرج

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل استخدام إنترنت الجار بدون إذنه حلال؟ رد قوي من أمين الفتوى

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة والتغلب عليها

16 دعاء يمكنك أن تبدأ بها يومك لزيادة البركة والرزق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads