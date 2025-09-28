احسب فاتورتك، القائمة الكاملة لخصومات الرصيد من عدادات الكهرباء

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن أسباب خصم الرصيد من عدادات الكهرباء.

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن هناك عدة خصومات يتم حسابها من الرصيد الموجود بالعدادات الكودية والعدادات مسبوقة الدفع أو إضافتها علي فاتورة الاستهلاك بالعدادات الميكانيكية القديمة أبرزها خصم 20 جنيها رسوم النظافة ويتم توريدها بشكل مباشر إلى المحافظات.

وأضافت الشركة أنه يتم أيضا خصم نسب محددة من الرصيد فروق الانتقال بين الشرائح وهي كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات ساعة ويكون فيها سعر الكيلو 58 قرشا، ويكون حساب تلك الفاتورة 25 جنيها وتحسب كالآتي: ‎ 50كيلو × 58 قرش= 29 جنيها بالإضافة لمقابل خدمة عملاء = 1 جنيه. ‎

الشريحة الثانية من 50 إلى 100 كيلووات ساعة ويكون سعر الكيلووات فيها 68 قرشا ويكون سعر فاتورة استهلاك 100 كيلووات ساعة 68 جنيها، بالإضافة إلى 2 جنيه‎ مقابل مقابل خدمة عملاء.

الشريحة الثالثة من صفر إلى 200 كيلووات ويكون سعر الكيلووات ساعة فيها 83 قرشا ويكون سعر الفاتورة 177 جنيها وتحسب كالآتي: 200 × 83 = 166 جنيها، مقابل خدمة عملاء = 11 جنيهًا. ‏

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ويكون سعر الكيلو فيها 125 قرشا ويكون حساب الفاتورة 437 جنيها.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات ساعة ويكون سعر الكيلو فيها 140 قرشا ويكون حساب الفاتورة 491 جنيها، بالإضافة إلى 15 جنيهًا مقابل خدمة عملاء.

الشريحة السادسة من صفر الى 651 إلى 1000 كيلو وات ساعة ويكون سعر الكيلووات فيها 150 قرشا ويكون حساب الفاتورة 976 بالإضافة لمقابل خدمة عملاء = 25 جنيها. ‎

الشريحة السابعة وأكثر من 1000 كيلووات، وهي لا تحصل على أي دعم وسعر الكيلو وات ساعة فيها 165 قرشا وحساب فواتير تلك الشريحة يكون: ‎استهلاك 1000 كيلووات ساعة = 1650 جنيها، بالإضافة لمقابل خدمة عملاء = 40 جنيهًا. ‎

خصومات خدمة العملاء بالعدادات

وأوضحت الشركة أنه يتم أيضا خصم رسوم لخدمة العملاء وهي كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات يتم خصم جنيه كخدمة العملاء

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات يتم خصم 2 جنيه كخدمة العملاء.

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات يتم خصم 6 جنيهات كخدمة العملاء.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات يتم خصم 11 جنيها كخدمة العملاء.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات يتم خصم 15 جنيها كخدمة العملاء.

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات يتم خصم 25 جنيها كخدمة العملاء.

الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات يتم خصم 40 جنيها كخدمة العملاء.

خصم 9 جنيهات في حالة ما كانت القراءة بالعدادات صفر وتكون في حالات الشقق المغلقة أو التي لا يوجد عليها استهلاك.

