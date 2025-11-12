جنوب الدلتا للكهرباء: إيقاف شحن العدادات مسبوقة الدفع في هذا التوقيت

18 حجم الخط

أعلنت شركة جنوب الدلتا للكهرباء إيقاف مؤقت لشحن العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الكودية وخدمة تحصيل الفواتير عن طريق مراكز الخدمة بالفروع والقطاعات والشحن الالكتروني الخارجي.



إيقاف شحن العدادات مسبوقة الدفع والكودية



وأوضحت الشركة أنه سيتم إيقاف خدمات شحن العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الكودية وخدمة تحصيل الفواتير عن طريق مراكز الخدمة بالفروع والقطاعات والشحن الإلكتروني الخارجي اعتبارا من الساعة 9 من مساء غد الخميس وحتي الـ12 ظهرا بعد غد الجمعة، وذلك للقيام ببعض التحديثات على برامج شحن عدادات مسبق الدفع وخدمة تحصيل الفواتير.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حددت الحالات التي يجوز فيها لشركات توزيع الكهرباء رفع العدادات من العقارات والشقق السكنية.

حالات يجوز فيها رفع عدادات الكهرباء عن المشتركين

وتضمنت الحالات التي حددتها لرفع العدادات من العين السكنية كالتالي:

بناء على طلب المشترك مثلا للسفر إلى خارج البلاد.

بناء على طلب من الشركة أو المشترك لفحص العداد وفى حالة التأكد من سلامته وصلاحيته يتم إعادة التركيب.

في حالات الهدم وإعادة البناء وهنا يتم عمل مقايسة جديدة يخصم منها ثمن العداد.

