إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم بعدد من المحافظات

دفعت إدارة التجنيد والتعبئة عددًا من اللجان التجنيدية الطبية إلى محافظات الجيزة وأسيوط والسويس والإسكندرية وبورسعيد والقليوبية لتقديم كافة التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم.

تقديم كافة أوجه الرعاية لأبناء الوطن من ذوى الهمم

يأتي ذلك استمرارًا لدور القوات المسلحة فى تقديم كافة أوجه الرعاية لأبناء الوطن من ذوى الهمم، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظات لتجميع الحالات المستحقة وإجراء الكشف الطبى عليهم ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان.

تسوية مواقفهم التجنيدية داخل الجامعات

وتيسيرًا على ذوي الهمم الذين يتلقوا دراستهم بمحافظات مختلفة عن محل ميلادهم الأصلى، قامت إدارة التجنيد والتعبئة بتسوية مواقفهم التجنيدية داخل الجامعات المقيدين بها وتسليمهم شهادة الإعفاء، كما دفعت إدارة التجنيد والتعبئة عدد من اللجان الطبية إلى منازل الحالات من ذوى الهمم التى لا تستطيع الحركة بالمحافظات وتم إجراء الكشف الطبى عليهم وتسوية موقفهم التجنيدى لتخفيف عبء التنقل عليهم وعلى أسرهم.

وتضمنت مراسم تسليم الشهادات تقديم عددًا من الفقرات الفنية لذوى الهمم، أعقبها تسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية.

حضر المراسم اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة، وعدد من المحافظين ورؤساء الجامعات وعدد من الإعلاميين.

