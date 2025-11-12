الأربعاء 12 نوفمبر 2025
هل يعود عادل إمام للشاشة مجددًا؟ إسعاد يونس تكشف خبرا صادما للجمهور

في مفاجأة لجمهور الزعيم، أعلنت الفنانة إسعاد يونس اعتزال الفنان عادل إمام رسميًا، مؤكدة أنه لن يقدم أي أعمال فنية جديدة بعد مسيرة حافلة امتدت لعقود.
 

عادل إمام.. اعتزال بهدوء بعد رحلة أسطورية

وقالت إسعاد يونس، خلال تصريحات تليفزيونية بقناة DMC على هامش حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46: "للأسف الأستاذ عادل إمام أعلن أنه مش هيقدم أعمال فنية تاني ويرفض الظهور على الشاشة عبر حتى برنامجي صاحبة السعادة ولكني سأحاول مجددًا بكل الحيل".
 

وجاء هذا التصريح ليضع حدًا للتكهنات التي أثيرت في الفترة الأخيرة حول غياب الزعيم، بعدما أوضح أبناؤه أنه قرر الابتعاد عن الأضواء دون إعلان رسمي سابق.

اشتياق لعبلة كامل وإنعام سالوسة


كما عبّرت إسعاد يونس عن حنينها الكبير لعودة بعض نجمات الزمن الجميل، قائلة: "نفسي عبلة كامل وإنعام سالوسة يطلعوا معايا بالبرنامج بس هما رافضين، وأنا مش هبطل أحاول معاهم".

مشهد وداعي لجيل صنع البهجة
 

تصريحات إسعاد يونس جاءت محمّلة بالحنين والامتنان لجيل صنع تاريخ السينما المصرية، في لحظة تمزج بين الاعتراف بالعطاء والاشتياق لعودة الوجوه التي منحت الفن سحره الإنساني.

