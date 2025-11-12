مستشفى العجمي ينقذ شابا علقت يده في مفرمة لحوم

18 حجم الخط

استقبلت طوارئ مستشفى العجمي النموذجي غرب الإسكندرية برئاسة الدكتور صلاح الحصاوي، حالة لشاب يدعى “م. م”، يعمل بمحل جزارة، ويده عالقة داخل مفرمة لحوم وينزف بشدة بعد أن تسبب المفرمة ببتر جزء من يده في حين علق الجزء الآخر داخلها وسط محاولات لإخراج يده دون فائده.

وتمكن أطباء الطوارئ والجراحة والتجميل، بمستشفي العجمي النموذجي غرب الإسكندرية برئاسة الدكتور صلاح الحصاوي، من إنقاذ شاب من الموت المحقق بعد أن علقت يده داخل مفرمة لحوم أثناء عمله بمحل جزارة وبدأ ينزف وتخور قواه وكاد أن يفقد حياته.

تدخل أطباء الجراحة والتجميل لإخراج يد الشاب من المفرمة وهي من الزهر الصلب مع محاولات منع النزيف حتى لا يفقد الشاب حياته. وتمكنوا من إخراجها بعد قطع المفرمة الي نصفين بصعوبة شديدة باستخدام أدوات غير تقليدية.

وبعد ذلك شرع الأطباء في إجراء عملية بتر لباقي اليد المتهتكه والحفاظ علي الشرايين مع منع النزيف الذي كاد يؤدي بحياة الشاب. ونجحت عملية البتر وجرى نقله للرعاية المركزة ووضعها تحت الملاحظة الفائقة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة مع تحسن حالته نسبيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.