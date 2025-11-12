الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مستشفى العجمي ينقذ شابا علقت يده في مفرمة لحوم

يد الشاب داخل المفرمة
يد الشاب داخل المفرمة قبل إخراجها فيتو
18 حجم الخط

استقبلت طوارئ مستشفى العجمي النموذجي غرب الإسكندرية برئاسة الدكتور صلاح الحصاوي، حالة لشاب يدعى “م. م”، يعمل بمحل جزارة، ويده عالقة داخل مفرمة لحوم وينزف بشدة بعد أن تسبب المفرمة ببتر جزء من يده في حين علق الجزء الآخر داخلها وسط محاولات لإخراج يده دون فائده.

وتمكن أطباء الطوارئ والجراحة والتجميل، بمستشفي العجمي النموذجي غرب الإسكندرية برئاسة الدكتور صلاح الحصاوي، من إنقاذ شاب من الموت المحقق بعد أن علقت يده داخل مفرمة لحوم أثناء عمله بمحل جزارة وبدأ ينزف وتخور قواه وكاد أن يفقد حياته.

تدخل أطباء الجراحة والتجميل لإخراج يد الشاب من المفرمة وهي من الزهر الصلب مع محاولات منع النزيف حتى لا يفقد الشاب حياته. وتمكنوا من إخراجها بعد قطع المفرمة الي نصفين بصعوبة شديدة باستخدام أدوات غير تقليدية. 

وبعد ذلك شرع الأطباء في إجراء عملية بتر لباقي اليد المتهتكه والحفاظ علي الشرايين مع منع النزيف الذي كاد يؤدي بحياة الشاب. ونجحت عملية البتر وجرى نقله للرعاية المركزة ووضعها تحت الملاحظة الفائقة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة مع  تحسن حالته نسبيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدير مستشفى العجمي اطباء مستشفي العجمي اخبار مستشفي العجمي مستشفي العجمي انموذجي إنقاذ شاب بمستشفي العجمي

مواد متعلقة

نقابة الصحفيين تنهي إجراءات التعاقد مع مستشفى العجمي النموذجي

الأكثر قراءة

غزيرة ورعدية، خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة ورعد وبرق

هل يعود عادل إمام للشاشة مجددًا؟ إسعاد يونس تكشف خبرا صادما للجمهور

مصدر أمنى ينفى مزاعم الإخوان عن قتل الشرطة مواطنين فى أسوان بدون وجه حق

ائتلاف رئيس الوزراء يتقدم، بدء إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب في العراق

انتشال جثة شاب من تحت أنقاض عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

زيارة مفاجئة لقطة مصرية صغيرة إلى مقر السفارة الألمانية، ما القصة؟ (صور)

محمد عبد الجليل يكتب: أنقذوا "زينب" من غرفة العذاب! 3 سنوات حبس انفرادي بقرار من زوجة الأب

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: الفراغ الروحي أخطر أزمات العصر

كيف نستشعر نعم الله علينا؟ إمام مسجد سيدنا الحسين يوضح (فيديو)

الإفتاء: 3 شروط يجب توافرها في الزي الشرعي للفتاة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية