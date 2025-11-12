وزير الدفاع الباكستاني: قادرون على الرد بعد تفجير إسلام آباد

18 حجم الخط

أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، اليوم الأربعاء، أن بلاده قادرة على الرد على أي تهديد، في تعليقه على الانفجار الانتحاري الذي هز العاصمة إسلام آباد أمس، وأوقع 12 قتيلًا وعددًا من الجرحى.

وكانت حركة "طالبان باكستان" قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، الذي وقع خارج مبنى محكمة في منطقة سكنية بالعاصمة، وتسبب في أضرار مادية جسيمة.

وقال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في تصريحات للصحفيين من موقع الحادث، إن التفجير أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل، بينهم أفراد من الشرطة، مشيرًا إلى أن الانتحاري حاول دخول مبنى المحكمة سيرًا على الأقدام، لكنه فشل في ذلك وفجّر العبوة الناسفة خارج المبنى قرب سيارة شرطة بعد انتظار استمر بين 10 و15 دقيقة.

وأوضح نقوي أن السلطات تجري تحقيقات موسعة في الهجوم من عدة زوايا، مؤكدًا أن الحادث "ليس مجرد تفجير آخر، فقد وقع في قلب العاصمة إسلام آباد".

وذكرت مصادر طبية أن عددًا من المصابين في حالة حرجة، فيما شددت قوات الأمن من إجراءاتها في محيط العاصمة تحسبًا لهجمات أخرى محتملة.

وأضاف وزير الدفاع في بيان لاحق، أن باكستان "لن تتهاون مع أي محاولة لزعزعة أمنها الداخلي"، مؤكدًا أن الجيش والأجهزة الأمنية "يمتلكون القدرة الكاملة على الرد في الزمان والمكان المناسبين".

