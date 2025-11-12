محمد عبد الجليل يكتب: أنقذوا "زينب" من غرفة العذاب! 3 سنوات حبس انفرادي بقرار من زوجة الأب

18 حجم الخط

اليوم، حصلت الطفلة زينب (٧ سنوات) على "إفراج" لم يكن بموجب قانون أو عفو، بل بموجب صرخة يائسة خرجت من أضلع الجيران. ثلاث سنوات تقريبًا، عاشت زينب حياة أقرب إلى "الحبس الانفرادي" في غرفة مظلمة، بلا رحمة ولا حمام، تحت رحمة امرأة قررت أن تنتقم من مصيرها في جسد بريء لا حول له ولا قوة.

طفلة ٧ سنوات تعيش في حجرة مظلمة بلا مياه، ولا أكل، والحمام في كيس بلاستيك؟

ليست قصة خيال، بل هي مأساة حقيقية في قلب مجتمعنا، حيث استبدلت زينب لعبة "العرائس" بـ "كيس بلاستيكي"، واستبدلت حضن الأم بـ "قضبان نافذة ضيقة"، تراقب منها العالم كأنها سجين في قلعة عذاب.

النافذة الحديدية.. وسر "الظلام المُتعمَّد" و"الكيس البلاستيكي"

تفاصيل حياة زينب في زاوية غرفتها المظلمة هي شهادة على انعدام الإنسانية!

وحدة وعزلة، غابت الأم (التي فرت من عنف الأب في البداية)، ليحل محلها زوجة أب حولت البنت إلى رهينة انتقام صامتة.

الظلام القاتل..

كانت ذروة العذاب تحدث عندما يقرر الأب وزوجته الخروج من المنزل؛ فقبل المغادرة، يقومان بـ قطع التيار الكهربائي عن الغرفة، لتترك زينب لساعات طويلة في ظلام دامس، بلا طعام ولا ماء، عقابًا لها على مجرد وجودها.

شهادة الجدران الباكية!

لم يكن للجيران سوى صوت بكاء زينب المتواصل. وحين كانوا يسألونها، كانت تهمس بخوف: "خايفة وجعانة". لكن الأصعب والأكثر إيلامًا كان ما كشفه الجيران، طفلة في السابعة من عمرها، تضطر إلى استخدام كيس بلاستيكي كـ "تواليت" وترميه سرًا من شباكها المُقيد بالحديد، خوفًا من أن تُضرب إذا فعلت حاجتها على الأرض.

الأب "بربيها"

حاول الجيران التدخل سنة كاملة، شاهدوا آثار التعذيب على جسدها الغض، لكن الأب الجلاد كان رده القاسي: "بربيها.. محدش له دعوة". جملة تلخص الفهم المريض لـ "التربية" كحق مطلق للتدمير

لحظة الإفراج عن الطفلة زينب

بعد تدخل الجيران والإبلاغ عن مأساة زينب، وتداول القصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحة أطفال مفقودة، اليوم كانت لحظة مؤثرة، حين رأت الطفلة الصغيرة النور والشارع أخيرًا. لكن الخطر لم ينتهِ بعد. الطفلة، نتيجة لسنوات التهديد والرعب النفسي، لا بد من طمأنة زينب، وإبعادها عن أي مصدر ضغط، لتبدأ رحلة التعافي الطويلة.

