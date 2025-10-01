الأربعاء 01 أكتوبر 2025
كانت راجعة من الحضانة، إصابة طفلة في حادث تصادم بالدقهلية

شهدت عزبة بليغ التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم، إصابة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات إثر تعرضها لحادث تصادم موتوسيكل خلال عودتها من الحضانة.

تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود إشارة من مستشفى ميت سلسيل المركزي، باستقبال الطفلة  ندى أحمد أحمد عبد الحميد، 4 سنوات ومقيمة بعزبة بليغ، مصابة باشتباه شرخ في الجمجمة واشتباه نزيف داخلي.

وانتقلت قوة من مباحث المركز إلى موقع الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما يواصل الفريق الطبي بالمستشفى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للطفلة واستكمال الفحوصات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

