كانت راجعة من الحضانة، إصابة طفلة في حادث تصادم بالدقهلية

شهدت عزبة بليغ التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم، إصابة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات إثر تعرضها لحادث تصادم موتوسيكل خلال عودتها من الحضانة.

كانت راجعة من الحضانة إصابة طفلة في حادث تصادم موتوسيكل

تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود إشارة من مستشفى ميت سلسيل المركزي، باستقبال الطفلة ندى أحمد أحمد عبد الحميد، 4 سنوات ومقيمة بعزبة بليغ، مصابة باشتباه شرخ في الجمجمة واشتباه نزيف داخلي.

اشتباه شرخ ونزيف بجمجمة طفلة صدمها موتوسيكل في الدقهلية

وانتقلت قوة من مباحث المركز إلى موقع الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما يواصل الفريق الطبي بالمستشفى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للطفلة واستكمال الفحوصات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.