التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في واقعة الاعتداء على طفلة الشرقية

التعدي على طفلة العاشر،فيتو
التعدي على طفلة العاشر،فيتو

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، عن تفاصيل جديدة وصادمة في واقعة استدراج طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات والاعتداء عليها.

تحرك أمني بالعاشر من رمضان بعد بلاغ عن استدراج طفلة وتقديم مشروب يحتوي على مادة مجهولة لها

مفاجأة بشأن المتهم بهتك عرض طفلة العاشر من رمضان 
وتبين من التحريات أن المتهم، الذي يعمل سائقًا بإحدى شركات النقل الذكية ومسجل خطر فئة "أ" فرض سيطرة بقسم الشرابية، استغل براءة الطفلة واستدرجها بحجة توصيلها إلى أحد الأحياء داخل المدينة، وقام بالاعتداء عليها، ثم تركها لاحقًا بمدينة بدر.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الاتهامات اللازمة، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع تكليف الأجهزة الأمنية بسرعة استكمال التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها. 

الجريدة الرسمية