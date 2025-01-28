الثلاثاء 28 يناير 2025
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أخبار مصر

النيابة تباشر التحقيق في واقعة اعتداء زوجة أب على طفلة 4 سنوات بمرسى مطروح

القومي للطفولة والأمومة
القومي للطفولة والأمومة

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، عن واقعة الاعتداء على طفلة من قبل زوجة الأب بأحد شواطئ مرسى مطروح، والتي تم رصدها بعد تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، متوجها بالشكر والتقدير إلى النيابة العامة لجهودهم وسرعة الاستجابة والتدخل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة بأنه تم رصد هذه الواقعة بعد تداولها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول فيديو لسيدة تقوم بالاعتداء بالضرب المبرح على طفلة صغير لا يتعدى سنها الأربع سنوات.

وجهت رئيسة المجلس باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الطفلة

وعلى الفور وجهت رئيسة المجلس باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الطفلة، وقد تم إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام، لفتح تحقيق قضائي في الواقعة، وبالفعل توصلت النيابة العامة إلى الطفلة وأسرتها وباشرت النيابة تحقيقاتها في الواقعة التي تحرر عنها محضر إداري حلوان، ووجهت النيابة العامة تهمة تعريض طفل للخطر "للأب"، كما تم توجيه تهمة تعريض حياة طفل للخطر وضرب وإحداث إصابات دون أثر "لزوجة الأب"،  كما أمرت النيابة بعرض الطفلة على الطب الشرعي.

وأضافت "السنباطي" أن النيابة العامة استدعت أخصائي نجدة الطفل بالمجلس لإجراء دراسة حالة للطفلة وأسرتها وإعداد تقرير بشأنها، وتبين أن للطفلة شقيق أخر يبلغ من العمر 8 سنوات ويقيمان مع الأب وزوجته منذ انفصاله عن الأم، وقدم الأخصائي المسئول عن الحالة توصيته للنيابة العامة  بتسليمهما لوالدتهما والمقيمة حاليا لدي أهليتها بمحافظة بني سويف مراعاةً لمصلحتهما الفضلي.

ووجهت "السنباطي" بتقديم الدعم اللازم للطفلة وشقيقها، كما وجهت بإجراء جلسات دعم نفسي وإرشاد أسري ومتابعة حالتهما بصفة دورية من خلال وحدة حماية الطفل بمحافظة بني سويف.

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وأكدت "السنباطي" على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لن يتهاون في اتخاذ اللازم تجاه أي وقائع قد تشكل خطرا على حياة الأطفال، وعلى ضرورة تواصل المواطنين والإبلاغ عن مثل هذه الوقائع عبر خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600.

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