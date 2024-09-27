بسبب شقاوته، حبس ربة منزل لاتهامها بتعذيب لبن زوجها حتى الوفاة ببني سويف

أمرت النيابة العامة بـ محافظة بني سويف، بحبس زوجة أب الطفل «يوسف م. ج» البالغ من العمر 5 سنوات، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بتعذيب الطفل حتى وفاته.

علقته في الباب وضربته بسلك كهربائي

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة ببني سويف أن المتهمة قامت بتعذيب الطفل بصعقات كهربائية وحروق بالنار في أنحاء متفرقة من جسده، بالإضافة إلى تعليقه في باب وضربه بسلك كهربائي، مما أدى إلى وفاته نتيجة تلك الإصابات.

وكان اللواء اسامة جمعة مدير أمن بني سويف تلقى إخطارًا من اللواء محمد الخولي، مدير البحث الجنائي بوصول الطفل «يوسف م ج» 5 سنوات إلى المستشفى متوفي وبالكشف الطبي عليه تبين وجود لسعات كهرباء في ظهرة وعلامات حمراء نتيجة ضرب في انحاء جسمه.

آثار تعذيب الطفل المتوفى ببني سويف

زوجة الأب تعتاد تعذيب أطفال زوجها

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث مركز بني سويف برئاسة اللواء محمد الخولي مدير البحث الجنائي وتوصلت التحريات إلى أن الطفل يوسف لديه شقيقان عمرهما 14 سنة و11 عامًا وأن والدهم تزوج من عامين سيدة تدعى «شربات.م.ع» من قرية تابعة لمركز بني سويف وأن والدة الأطفال الثلاثة موجودة في السجن تقضى عقوبة وأن والد الأطفال الثلاث يعمل في القاهرة عاملًا ويترك أولاده الثلاثة مع زوجته.

وبمناقشة شقيق الطفل المتوفى يوسف اعترف أن زوجة أبيه اعتادت ضربنا وضرب يوسف وقيامها بتعليق يوسف في أحد الأبواب والاعتداء عليه بالضرب بسلك كهربائي ولسعه بالنار في أنحاء مختلفة وعندما عاد والده من القاهرة فوجىء بأن شقيقه مغمى عليه عند الجد وذهب به إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

آثار تعذيب الطفل المتوفى ببني سويف

لا تنجب.. كانت تقوم بتأديبه بسبب الشقاوة

وعقب تقنين الإجراءات قام فريق من البحث الجنائي بالقبض على زوجة الأب ووجهت لها تهمة القتل واعترفت بأنها اعتدت على الطفل لأنه كان شقيا وأنها تزوجت من عامين من والد الأطفال الثلاثة وأنها لا تنجب وأنها كانت تقوم بتأديبه بسبب الشقاوة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة فيما قامت النيابة العامة بمعاينة موقع الشقة التي كانت تقيم بها الزوجة والأطفال الثلاث وتبين أن هناك أدوات سلك كهربائى وسلك آخر للكهرباء وأماكن قيام الزوجة بتعليق الطفل في باب الغرفة لضربه وأمرت النيابة العامة بحبسها 4 أيام.