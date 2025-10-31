إصابة طفلة جراء انهيار جزئي لسقف منزلها بالإسماعيلية

أصيبت طفلة من محافظة الإسماعيلية، بإصابات مختلفة تنوعت بين جروح وكسور جراء انهيار جزئي لسقف منزلها الواقع بمنطقة شارع الثلاثيني بوسط مدينة الإسماعيلية.

إخطار بانهيار جزئي في عقار

تلقت غرفة عمليات هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية إخطارا يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين يطلب سيارة إسعاف عقب وقوع انهيار جزئي بأحد اسقف المنازل بمنطقة شارع الثلاثيني مما أسفر عن إصابة طفلة.

نقل المصابة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي

وعلى الفور دفعت الهيئة بسيارة إسعاف لنقل المصابة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتقديم الرعاية الطبية لها.

اسم المصابة وحالتها الصحية

وتبين أن المصابة تدعى جنا كريم فوزى تبلغ من العمر 13 عاما مقيمة في شارع دمنهور بالثلاثينى، أصيبت جراء سقوط جزء من سقف الدور الرابع على الدور الثالث بمنزل مكون من أربع طوابق، مما أسفر عن إصابتها باشتباه كسر بقصبة الساق اليمنى.

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه، ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.

تحذير مهم

وناشد درويش المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لان ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

وأوضح أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.