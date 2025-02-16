الأحد 16 فبراير 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفلة وإصابة آخر في السيدة زينب

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتشاجر، والتسبب في وفاة طفلة بالخطأ، وإصابة شاب آخر بالسيدة زينب الي جلسة 20 مايو المقبل.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المتهم الرئيسي، الذي أقرّ بواقعة التشاجر، واعترف أن السلاح الناري ملكه، مضيفًا أنه أطلق النار عشوائيًا ولم يقصد إصابة أحد أو قتل الطفلة.

وتبيَّن من التحقيقات أن الطفلة المجني عليها ترتبط بصلة قرابة بالطرف الثاني في المشاجرة وتواجدت لمشاهدة الأحداث وأصيبت بالخطأ.

وكان تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود إطلاق نار بأحد شوارع المنطقة ومقتل طفلة وإصابة شاب.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن وتبيَّن نشوب مشاجرة بين طرف أول عامل وزوجته وابنه، وطرف ثان مكون من صاحب ورشة وعامل لديه بسبب قيام الطرف الأول بربط كلب أمام ورشة الطرف الثاني.

واعترض صاحب الورشة على ذلك فنشبت مشاجرة بينهما، قام على إثرها الطرف الأول بإحضار بندقية وكذلك ماسورة حديدية وتشاجروا مع صاحب الورشة فقام العامل من الطرف الأول بإطلاق النار من البندقية فقتل الطفلة عبير عادل إمام وشهرتها "غزل" وأصاب شابا آخر تصادف مروره من مكان الواقعة.

وتم ضبط الطرفين وتحرر المحضر اللازم، وأُخطِرَت النيابة العامة للتحقيق.

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محكمة جنايات القاهرة السيدة زينب النيابة العامة

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