88.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات اليوم الأربعاء

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء نسبة 88.3 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.7 % والعرب على 5 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 18 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 32.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.1 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.5 %و سجل العرب 5.3 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2.156,7 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 3.978,5 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.889 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 40228 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 49460 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 18176 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 4421 نقطة.

