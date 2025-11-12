الأربعاء 12 نوفمبر 2025
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمرور 90 دقيقة من بدء تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمرور 90 دقيقة من بدء التعاملات اليوم الأربعاء. 

تعاملات المؤشر الرئيسي 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65%  عند مستوى 49524 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78%  عند مستوى 49912 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41%  عند مستوى 18190 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.01%  عند مستوى 4415 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26%  عند مستوى 12137 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05%  عند مستوى 16085 نقطة، فيما قفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.32%  عند مستوى 4189 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع 

تباينت  مؤشرات البورصة  بختام  تعاملات  الثلاثاء، جلسة منتصف تداولات الأسبوع.

وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.886 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 40261 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 49527 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 18190 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4415 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 12137 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 16085 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4128 نقطة

تعاملات جلسة الإثنين 

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الإثنين وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.888 تريليون جنيه.

المؤشر إيجى إكس  30

وهبط  مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 40427 نقطة، وتراجع  مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 49782 نقطة، وانخفض مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 18265 نقطة، وتراجع  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية EGX35-LV بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4414 نقطة.
 

وهبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 12105 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 16077 نقطة، فيما صعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4153 نقطة.

