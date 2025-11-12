الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط دقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء في الفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو
18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملتين علي أسواق المحافظة، حررت خلالهما 38 مخالفة تموينية متنوعة، وقد شارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وقسم مباحث التموين.

نتائج الحملتين علي اسواق الفيوم

قال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم التحفظ على طن دقيق بلدي مدعم محظور بيعه أو تداوله  قبل تهريبه إلى السوق السوداء، و15 جركن سولار بإجمالي 300 لتر معدة للبيع في السوق السوداء، و10 قاروصة سجائر بإجمالي 100 علبة سجائر كليوباترا تباع بأزيد من السعر.

مياه الفيوم: غرفة الطوارئ لم تتلق أي شكاوى خلال انتخابات النواب 2025

تحرير 58 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي  تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد  أرصدة محطات البترول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم التموين والتجارة الداخلية الصحة والطب البيطرى انتخابات النواب 2025 علبة سجائر كليوباترا مخالفة تموينية متنوعة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

تحرير 74 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

تحرير 70 مخالفة تموينية لعدد من المخابز بالفيوم

إحباط محاولة تهريب 10 اطنان دقيق مدعم للسوق السوداء بالفيوم

التحفظ علي 2 طن أسمدة محظور تداولها و1.6 طن دقيق في حملة تموينية بالفيوم

تموين الفيوم تتحفظ على كميات ضخمة من السلع المهربة و1.8 طن زيت طعام فاسد

وعدهما الشيطان بالخلود في الجنة.. فهبطوا منها جميعا

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

الأكثر قراءة

انسحاب مرشح بالبحيرة من جولة الإعادة بانتخابات النواب

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

منتخب أفريقي يحقق رقما نادرا في مونديال الناشئين

ائتلاف رئيس الوزراء يتقدم، بدء إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب في العراق

مصدر أمنى ينفى مزاعم الإخوان عن قتل الشرطة مواطنين فى أسوان بدون وجه حق

عقب تصديق الرئيس، أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

انتشال جثة شاب من تحت أنقاض عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

الناس بتتجوز ليه يا فنان؟ رد غير متوقع من حسين فهمي

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: 3 شروط يجب توافرها في الزي الشرعي للفتاة (فيديو)

هل يجوز قصر صلاة الفجر مع الظهر أثناء السفر؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

محمد سيد طنطاوي يوضح رحمة الله على عباده في فرض كفارة اليمين

المزيد
الجريدة الرسمية