ضبط دقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء في الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملتين علي أسواق المحافظة، حررت خلالهما 38 مخالفة تموينية متنوعة، وقد شارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وقسم مباحث التموين.

نتائج الحملتين علي اسواق الفيوم

قال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم التحفظ على طن دقيق بلدي مدعم محظور بيعه أو تداوله قبل تهريبه إلى السوق السوداء، و15 جركن سولار بإجمالي 300 لتر معدة للبيع في السوق السوداء، و10 قاروصة سجائر بإجمالي 100 علبة سجائر كليوباترا تباع بأزيد من السعر.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول.

