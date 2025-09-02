الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إحباط محاولة تهريب 10 اطنان دقيق مدعم للسوق السوداء بالفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

قال سامح شبل عبد الرازق، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن المديرية شنت حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية.

شارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة علي اسواق الفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، أن الحملة تمكنت من التحفظ علي 10 أطنان دقيق بلدي مدعم محظور بيعه أو تداوله، قبل تهريبه للسوق السوداء، و250عبوة مواد غذائية ( مربى، سجق شرقي، كافي ميكس، رانى عصير، مقرمشات، مولتو) منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و200 عبوة (جبنه دومتى، مولتو محشو بالجبنة الرومي) فاسدة.

تكثيف الحملات علي الاسواق والمحال التجارية

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز، والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

تموين الفيوم تتحفظ على كميات ضخمة من السلع المهربة و1.8 طن زيت طعام فاسد

التحفظ علي 2 طن أسمدة محظور تداولها و1.6 طن دقيق في حملة تموينية بالفيوم

وأشار إلى أنه تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر لضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

الفيوم إحباط محاولة تهريب ادارة مباحث التموين الاسواق والمحال التجارية التموين والتجارة الداخلية السلع مجهولة المصدر تكثيف الحملات على الأسواق

