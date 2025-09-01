الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التحفظ علي 2 طن أسمدة محظور تداولها و1.6 طن دقيق في حملة تموينية بالفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

قال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن المديرية شنت حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة علي أسواق الفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، أن الحملة حررت  85 مخالفة تموينية متنوعة، منها 66  مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الإنتاج، ومخالفة المواصفات المحددة من قبل وزارة التموين، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار،  وعدم نظافة أدوات العجين، كما تم التحفظ علي 2 طن أسمدة زراعية خاصة بوزارة الزراعة والمحظور تداولها بالأسواق، وطن و600 كجم دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه الي السوق السوداء،، و300 لتر بلاستيك دهان، و150 كيلو جرام معجون، و50علبة مركزات، و10  كيلو جرام لاكيه، منتهية الصلاحية. 

تكثيف الحملات علي الأسواق والمحال التجارية

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

 

تحرير 103 مخالفات تموينية في حملة علي أسواق الفيوم

التحفظ علي 1.5 طن كبدة ولحوم فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

