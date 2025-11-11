الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
محافظات

مياه الفيوم: غرفة الطوارئ لم تتلق أي شكاوى خلال انتخابات النواب 2025

طوارئ مياه الشرب،
طوارئ مياه الشرب، فيتو
قال المهندس وليد إسماعيل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، إن غرفة عمليات الطوارئ بالشركة لم تتلق أي شكاوي خلال انتخابات مجلس النواب 2025، مشيرا أن غرفة الطوارئ في حالة انعقاد دائم على مدار فترة الانتخابات، مع استمرار التنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة، والشركة القابضة، ووزارة الإسكان لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي اعطتل طارئة.

انعقاد دائم علي مدار الساعة

وأوضح رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم مراجعة جاهزية محطات المياه والصرف الصحي بمختلف المراكز، والتأكد من توافر فرق التشغيل والصيانة والمناوبات على مدار الساعة، إلى جانب انتشار فرق الطوارئ وسيارات الصيانة والشفط بالقرب من اللجان الانتخابية للتدخل السريع حال الحاجة.

ترشيدا لاستخدام مياه الري، الفيوم تطلق حملة لتسوية الأراضي الزراعية بالليزر

قطع مياه الشرب عن المنطقة السياحية ببحيرة قارون وقرى الفيوم وسنورس، غدا

وأكد رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى خلال يومي انتخابات مجلس النواب 2025، لسرعة الاستجابة لأي بلاغ  من المواطنين عبر الخط الساخن 125.

