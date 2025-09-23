الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
محافظات

تحرير 74 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

حملة تموينية
حملة تموينية

 أعلنت التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة علىالأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال جمعة عبد الحفيظ  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، إن الحملة حررت  74 مخالفة تموينية متنوعة، منها 36 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الانتاح، مخالفة المواصفات للمنتج النهائي، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة اسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، كما تمكنت الحملة من التحفظ علي 14 شكارة دقيق بلدي مخابز مدعم قبل تهريبها الي السوق السوداء، و18  شيكارة أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، و96 علبة بويات منتهية الصلاحية.

 

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأضاف  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

 

تحرير 91 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

تحرير 104 مخالفات تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

