التحفظ على أسطوانات بوتاجاز ولحوم فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

قال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الأجهزة الرقابية بالمديرية شنت حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود في القرى والمراكز، بهدف السيطرة على ما يتم طرحه يوميا للاستهلاك، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت 56 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة، وتمكنت الحملة من التحفظ على 23 أسطوانة غاز منزلي محملة على تروسيكل بدون تصريح من الجهات المختصة، و15 كيلو لحوم مفرومة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي أو الحيواني طبقا للتقرير الطبي البيطري، كانت بأحد الثلاجات داخل مطعم شهير، و70 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية محملة على تريسكل، وحررت مخالفة عدم إعلان تسعيرة توزيع الغاز.

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم علي تكثيف الحملات على مستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لمحطات البترول.

