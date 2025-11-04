التحفظ على مواد غذائية فاسدة ودقيق مدعم في حملة تموينية بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة تموينية مكبرة على أسواق القرى والمدن، بهدف السيطرة على ما يطرح للاستهلاك، وضمان الالتزام بأسعار الوقود، وإجراء جرد لمحطات تموين السيارات، شارك في الحملة قسم مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تحفظت علي 90 كيلو لحوم بقري غير صالح للاستهلاك الادمي، وطن ونصف طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز داخل منظومة الخبز المدعم، ومحظور بيعه أو تداوله، كان معد للبيع بالسوق السوداء، و3800 عبوة سلع غذائية مختلفة الأنواع والأحجام منتهية الصلاحية.

كما حررت الحملة مخالفة عدم انتظام القيد في السجل رقم 21 بترول الخاص بإحدي محطات الوقود، وحررت 45 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص الرغيف عن 90 جرام، وإنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة اسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، كما حررت 14 مخالفة متنوعة لقطاع الاسواق والمحال التجارية.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لمحطات البترول.

