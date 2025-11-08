تحرير 58 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

السبت 08 نوفمبر 2025
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على أسواق القرى والمدن بالمحافظة، بهدف ضبط الأسواق ومنع طرح أي سلع مهربة أو مجهولة المصدر للتداول، وقد شارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وقسم مباحث التموين، وتمكنت الحملة من تحرير 58 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة. 

 نتائج الحملة علي أسواق الفيوم 

 وقال المهندس جمعه عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة تمكنت من ضبط  234 كيلو جرام لحوم دواجن مجهولة المصدر وخالفة للاشتراطات الصحية، 32.5 كيلو جرام كبدة وسجق فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، 350  كيلو جرام دقيق بلدي مدعم محظر بيعه أو تداوله، 365 عبوة زيوت نباتية وعصائر بودرة منتهية الصلاحية، و33 عبوة بويات منتهية الصلاحية.   

 

تحرر 12 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بالقليوبية

التحفظ على أسطوانات بوتاجاز ولحوم فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات علي مستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار.  

