تحرير 70 مخالفة تموينية لعدد من المخابز بالفيوم

قال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن المديرية شنت حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، أن الحملة تمكنت من تحرير 70 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصص الدقيق، نقص وزن الرغيف عن 90 جراما، وإنتاج مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، كما حررت 25 مخالفة متنوعة في قطاع الأسواق والمحال التجارية، وتحفظت على 2 طن و860 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم محظور بيعه أو تداوله، و7 شكائر أسمدة زراعية مدعمة خاصة بوزارة الزراعة، وسلع تموينية قبل تهريبها إلى السوق السوداء، عبارة عن 159 كيلو جرام سكر، و200 زجاجة زيت، و100 كيس مكرونة.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز، والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

