الأربعاء 12 نوفمبر 2025
بعد ما قالت "لما ربنا يأذن"، أسماء جلال ترد على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

ردت الفنانة أسماء جلال، على الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية وزعمت ارتباطها بالمطرب عمرو دياب بعد ظهوره معها وطاقم عمل فيلم “السلم والثعبان” الجزء الثاني في العرض الخاص الذي أقيم في أحد المولات الكبرى.

أسماء جلال ترد علي أنباء ارتباطها بعمرو دياب 

وقالت أسماء من خلال خاصية ستوري عبر إنستجرام: “والله العظيم إشاعات، مستعينة بالمشهد الشهير للفنان ياسر جلال في فيلم الفرح”.

وأثارت أساء ضجة كبيرة علي السوشيال ميديا، بعد حضور الهضبة للعرض الخاص لفيلم السلم والثعبان 2، وأثارت تساؤلات الجمهور حول علاقة الثنائي.

وسبق وتحدثت أسماء عن موقفها من الزواج وقالت في تصريحات تلفزيونية: “لما ربنا يأذن لكن في الفرح هلبس أبيض”.

كما تصدرت أسماء جلال في وقت سابق أيضا عن ارتباطها بكزبرة بعد مقطع فيديو بينهما أثار ضجة كبيرة، ولكنها خرجت وقتها وثقلت أنه مجرد مزاح بينهما.

وكان فاجأ الهضبة عمرو دياب، أبطال فيلم “السلم والثعبان 2” بحضوره  العرض الخاص للعمل، الذي أقيم  بإحدى السينمات بطريق العين السخنة.

وحضر الهضبة بناء على دعوة من مخرج الفيلم طارق العريان وبطله عمرو يوسف اللذين على علاقة قوية بعمرو دياب منذ فترة طويلة.

الفيلم من إخراج طارق العريان، وهو فيلم إنساني يغوص في عالم العلاقات الزوجية من تأليف أحمد حسني، ويشارك في البطولة أسماء جلال، وظافر العابدين، وماجد المصري، وحاتم صلاح، وفدوى عابد، وهبة عبد العزيز، وآية سليم.

