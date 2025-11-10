الإثنين 10 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

عمرو يوسف وأسماء جلال يخطفان الأنظار بالعرض الخاص لـ "السلم والثعبان 2" (فيديو وصور)

العرض الخاص لفيلم
العرض الخاص لفيلم السلم والثعبان
خطف الثنائي عمرو يوسف وأسماء جلال عدسات الكاميرات في العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان 2"، الذي أقيم مؤخرًا في أحد المولات الكبرى على طريق السخنة.

وتألق عمرو يوسف على السجادة الحمراء بفستان أنيق، بينما اختارت أسماء جلال فستانًا جذابًا أضفى عليها لمسة من الأناقة.

الفيلم، الذي أخرجه طارق العريان، ينتمي إلى النوع الإنساني، حيث يستعرض من خلال أحداثه عالم العلاقات الزوجية وتأثيراتها على الأفراد. السيناريو من تأليف أحمد حسني.

ويشارك في البطولة أسماء جلال، وظافر العابدين، وماجد المصري، وحاتم صلاح، وفدوى عابد، وهبة عبد العزيز، وآية سليم.

يشار إلى أن هذا الفيلم يعد التعاون الخامس بين عمرو يوسف وطارق العريان، بعد ثلاثية «أولاد رزق» وحلقة «نمرة 2».

من المقرر طرح فيلم “السلم والثعبان لعب عيال”، بدور العرض المصرية في 11 نوفمبر والعالم 13 من نفس الشهر.

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا طرحت أغنية متخذلنيش من فيلم “السلم والثعبان لعب عيال”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

الجريدة الرسمية