ثقافة وفنون

عمرو دياب يستعد لطرح ألبومه الجديد في فصل الشتاء

بعد نجاح آخر البوماته الذي يحمل اسم “ابتدينا”، يفكر الفنان عمرو دياب في طرح ألبوم جديد في فصل الشتاء القادم.

 

وكشف مصدر مقرب من الهضبة في تصريحات خاصة لفيتو أنه كان قد اختار عدد كبير من الأغاني التي سجلها بصوته خلال الفترة الماضية، إلا أنه لم يتم طرحها جميعًا بألبوم ابتدينا

 

وأضاف المصدر أن عمرو دياب قرر أن يستغل تلك الأغنيات، وأن يطرحها في ألبوم جديد خلال فصل الشتاء المقبل، خاصة أنه انتهى من تسجيلها وأصبحت جاهزة بشكل كامل 

 

يذكر أن الفنان عمرو دياب قد طرح مؤخرًا ألبوم “ابتدينا”، والذي حقق نجاحا ضخمًا طوال أشهر الصيف الماضي

ألبوم ابتدينا 

وتضمن ألبوم "ابتدينا" للنجم عمرو دياب أغاني متنوعة وهى: "خطفوني، يالا، ماليش بديل، ارجعلها، دايما فاكر، شايف قمر، ابتدينا، يا بخته، هلونهم، حبيبتي ملاك، بابا، ما تقلقش، خبر أبيض، قفلتي اللعبة، إشارات". 

