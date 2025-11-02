بقلادة مفتاح الحياة، 15 صورة ترصد حفل عمرو دياب في دبي

أحيا النجم عمرو دياب حفلًا ضخما مساء أمس السبت، في ساحة مسرح أرينا بدبي، حيث احتشد الآلاف في المسرح قبل صعود الهضبة، ليبلغ عدد الحضور ١٦ ألف متفرج وهو رقم لم يحققه أي فنان عربي أو أجنبي على هذا المسرح.

حفل عمرو دياب في دبي

وصعد عمرو دياب كعادته على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي غناها معه، فيما ظهر الهضبة مرتديا قلادة مفتاح الحياة الفرعونية، وذلك بمناسبة افتتاح المتحف الكبير بالجيزة.

ووجه الفنان عمرو دياب تحية لكل من شارك في هذا الإنجاز قائلا: "بصفتي مغني مصري ببارك لمصر على افتتاح المتحف المصري الكبير.. وفخورين كلنا بالإنجاز ده".

وحرص الهضبة على عرض لقطات للمتحف على شاشة المسرح خلال كلمته.

وواصل الهضبة فقرات حفله ليمتع الجمهور بباقة من أجمل أغانيه منها خطفوني، قمرين، وياه، العالم الله، ليلي نهاري، نور العين، برج الحوت، وماله.

أغاني عمرو دياب

وخلال غنائه أغنية وحشتيني صعد الموزع الموسيقي نادر حمدي للمسرح ليعرف مع الهضبة صولو البيانو الرئيسي في الأغنية وسط هتافات الجمهور.

كما حرص عمرو دياب على تقديم مجموعة من أغاني ألبومه الجديد ابتدينا مثل مليش بديل، وبابا، قبل أن يختتم الحفل بأغنية شايف قمر.

