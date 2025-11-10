أخبار الفن اليوم: وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي.. كريم محمود عبد العزيز يبرئ دينا الشربيني: الطلاق شرع ربنا.. عمرو دياب يحضر العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان 2"

18 حجم الخط

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الاثنين عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

رحل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي عن عالمنا داخل مستشفى ملوي التخصصي جنوب محافظة المنيا، متأثرًا بإصاباته البالغة التي لحقت به إثر الحادث المروع الذي تعرض له قبل أيام على الطريق الصحراوي الشرقي أثناء عودته من إحياء حفل غنائي بمحافظة أسيوط.

خرج الفنان كريم محمود عبد العزيز عن صمته، فيما يتعلق بالشائعات التي طالته هو وزوجته آن رفاعي مؤخرا، وذلك عبر خاصية “الستوري” على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام

كشف السيد حسن عبد العزيز، نقيب المهن الموسيقية بمحافظة المنيا، التفاصيل الكاملة للحالة الصحية للمطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، منذ لحظة وصوله إلى المستشفى وحتى وفاته، مؤكدًا أنه كان في حالة حرجة للغاية.





فاجأ الهضبة عمرو دياب، أبطال فيلم “السلم والثعبان 2” بحضوره العرض الخاص للعمل، المقام بإحدى السينمات بطريق العين السخنة.



وحضر الهضبة بناء على دعوة من مخرج الفيلم طارق العريان وبطله عمرو يوسف اللذين على علاقة قوية بعمرو دياب منذ فترة طويلة.

قال المخرج طارق العريان إن فيلم "السلم والثعبان – الجزء الثاني" أنضج بشكل كبير مقارنة بالجزء الأول، مؤكدًا أن خبرته الفنية زادت بشكل ملحوظ طوال السنوات الماضية، خاصة بعد مرور 24 عامًا على طرح الجزء الأول.





علق المطرب أحمد سعد على هجوم الناقدة ماجدة خير الله عليه، بعد تصرفه في الحفل الذي أحياه في ألمانيا، مرتديًا الشال الفلسطيني، حيث عبرت عن استيائها لرفع أحمد سعد لعلم فلسطين.





يلعب الفنان خالد الصاوي ضمن أحداث فيلم “طه الغريب” شخصية طبيب نفسي يقوم بمعالجة حسن الرداد، الذي يتردد على عيادته لمعاناته من انفصام في الشخصية.

