الإثنين 10 نوفمبر 2025
عمرو دياب يحضر العرض الخاص لفيلم السلم والثعبان 2

فاجأ الهضبة عمرو دياب، أبطال فيلم “السلم والثعبان 2” بحضوره  العرض الخاص للعمل، المقام بإحدى السينمات بطريق العين السخنة.

وحضر الهضبة بناء على دعوة من مخرج الفيلم طارق العريان وبطله عمرو يوسف اللذين على علاقة قوية بعمرو دياب منذ فترة طويلة.

وحرصت النجمة كندة علوش على دعم زوجها عمرو يوسف في فيلمه الجديد مع أسماء جلال الشام والثعبان 2، ويأتي طعن كندة علوش بعد تصريحها  الأخير عن سبب عدم حضورها العرض الخاص لفيلم السلم والثعبان  2، بسبب الزحام. 

 

الفيلم من إخراج طارق العريان، وهو فيلم إنساني يغوص في عالم العلاقات الزوجية من تأليف أحمد حسني، ويشارك في البطولة أسماء جلال، وظافر العابدين، وماجد المصري، وحاتم صلاح، وفدوى عابد، وهبة عبد العزيز، وآية سليم.

الجريدة الرسمية