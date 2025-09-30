الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
بإطلالة مميزة، أسماء جلال تخطف الأنظار في العرض الخاص لفيلم فيها إيه يعني (فيديو)

أسماء جلال
أسماء جلال

خطفت الفنانة أسماء جلال الأنظار عقب وصولها للعرض الخاص لفيلمها الجديد "فيها إيه يعنى" بالمشاركة مع غادة عادل وماجد الكدواني، والمقام حاليا في أحد المولات.

 

أسماء جلال تخطف الأنظار في العرض الخاص لفيلم فيها إيه يعني 

وخطفت أسماء جلال عدسات الكاميرات فور وصولها حيث إنها ظهرت بإطلالة راقية باللون الأسود. 

وتدور أحداث فيلم "فيها إيه يعنى" في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة إن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

فيلم "فيها إيه يعني" من بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد. 

