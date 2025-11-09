الأحد 09 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

قبل العرض الخاص، كل ما تريد معرفته عن فيلم السلم والثعبان "لعب عيال"

أبطال فيلم السلم
أبطال فيلم السلم والثعبان
يحتفل صناع فيلم السلم والثعبان “لعب عيال” غدا الإثنين، بالعرض الخاص للفيلم في أحد المولات الكبرى على طريق العين السخنة.

 

تفاصيل فيلم السلم والثعبان 

الفيلم من إخراج طارق العريان، وهو فيلم إنساني يغوص في عالم العلاقات الزوجية من تأليف أحمد حسني.

ويشارك في البطولة أسماء جلال، وظافر العابدين، وماجد المصري، وحاتم صلاح، وفدوى عابد، وهبة عبد العزيز، وآية سليم.

يشار إلى أن هذا الفيلم يعد التعاون الخامس بين عمرو يوسف وطارق العريان، بعد ثلاثية «أولاد رزق» وحلقة «نمرة 2».

من المقرر طرح فيلم “السلم والثعبان لعب عيال”، بدور العرض المصرية في 11 نوفمبر والعالم 13 من نفس الشهر.

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا طرحت أغنية متخذلنيش من فيلم “السلم والثعبان لعب عيال”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

الجريدة الرسمية