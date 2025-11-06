10 صور ترصد حفل عمرو دياب في أبو ظبي

18 حجم الخط

شهدت جزيرة ياس بأبو ظبي ليلة غنائية لا تُنسى، حيث أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلًا فنيًّا خاصًّا لصالح إحدى الشركات.

وحضر الحفل نخبة من نجوم الفن والمجتمع، منهم مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، أحمد السقا، نيلي كريم، ماجد المصري، أمير طعيمة، وأنس بوخاش.

حفل عمرو دياب في أبو ظبي

قدّم النجم عمرو دياب خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه، التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير، حيث أشاع أجواء من البهجة والسعادة بأغاني “يا أنا يا لا”، “خطفوني”، “قمرين”، “العالم الله”، “ليلي نهاري”، “نور العين”، “بابا”، و”شايف قمر”.

كما أثنى الحضور على اختيار قائمة الأغاني التي ضمت كلا من الكلاسيكيات الشهيرة لألبومات عمرو دياب، إضافة إلى الأغاني الحديثة التي أضفت لمسة عصرية على الأمسية، لتكون تجربة موسيقية شاملة لجميع الأذواق.

