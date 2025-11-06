الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

10 صور ترصد حفل عمرو دياب في أبو ظبي

عمرو دياب
عمرو دياب
18 حجم الخط

شهدت جزيرة ياس بأبو ظبي ليلة غنائية لا تُنسى، حيث أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلًا فنيًّا خاصًّا لصالح إحدى الشركات.

وحضر الحفل نخبة من نجوم الفن والمجتمع، منهم مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، أحمد السقا، نيلي كريم، ماجد المصري، أمير طعيمة، وأنس بوخاش.

حفل عمرو دياب في أبو ظبي 

قدّم النجم عمرو دياب خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه، التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير، حيث أشاع أجواء من البهجة والسعادة بأغاني  “يا أنا يا لا”، “خطفوني”، “قمرين”، “العالم الله”، “ليلي نهاري”، “نور العين”، “بابا”، و”شايف قمر”.

 

كما أثنى الحضور على اختيار قائمة الأغاني التي ضمت كلا من الكلاسيكيات الشهيرة لألبومات عمرو دياب، إضافة إلى الأغاني الحديثة التي أضفت لمسة عصرية على الأمسية، لتكون تجربة موسيقية شاملة لجميع الأذواق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل عمرو دياب في أبو ظبي حفل عمرو دياب أبو ظبي جزيرة ياس عمرو دياب

الأكثر قراءة

تفاصيل مقتل صاحب محل مكرونة شهير في حلوان

هشم رأسه أمام المارة، تفاصيل مقتل صاحب محل كشري على يد مسجل خطر في حلوان

قفزة في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

سعر السمك اليوم، ارتفاع جديد يضرب البلطي وقفزة بالبوري وانخفاض 50 جنيها في الجمبري

الأهلي يكتسح.. أكثر الأندية تتويجا بالسوبر المصري في 22 نسخة (إنفوجراف)

سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الخميس

حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقليوبية

الفيدرالي الأمريكي يعلق على بيانات سوق العمل الأخيرة ومستقبل أسعار الفائدة

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الخميس

ارتفاع في الأصفر وانخفاض أبو جبة، أسعار الفول والعدس اليوم الخميس في الأسواق

أخر تطورات سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأهلي يكتسح.. أكثر الأندية تتويجا بالسوبر المصري في 22 نسخة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: العمل في شركات التأمين التجاري جائز ولا شبهة فيه

وكيل المعاهد الأزهرية: اختلاف وجهات النظر لا يفسد للوسطية ودا ولا يقطع للأخوة رحما

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بمواجهة مشاكل صعبة

المزيد
الجريدة الرسمية