كندة علوش تدعم عمرو يوسف في العرض الخاص لفيلم السلم والثعبان 2

18 حجم الخط

حرصت النجمة كندة علوش على دعم زوجها عمرو يوسف في فيلمه الجديد مع أسماء جلال الشام والثعبان 2، المقام حاليا فى أحد المولات الكبرى على طريق السخنة.

ويأتي طعن كندة علوش بعد تصريحها الأخير عن سبب عدم حضورها العرض الخاص لفيلم السلم والثعبان 2، بسبب الزحام.

الفيلم من إخراج طارق العريان، وهو فيلم إنساني يغوص في عالم العلاقات الزوجية من تأليف أحمد حسني.

ويشارك في البطولة أسماء جلال، وظافر العابدين، وماجد المصري، وحاتم صلاح، وفدوى عابد، وهبة عبد العزيز، وآية سليم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.