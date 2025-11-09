الأحد 09 نوفمبر 2025
محافظات

محافظ بني سويف يراجع جاهزية لجان انتخابات النواب 2025

راجع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جاهزية عدد من المقار واللجان الانتخابية استعدادًا لانطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر إجراؤها داخل البلاد يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء عملية التصويت للمصريين في الخارج التي جرت يومي الجمعة والسبت الماضيين.

 

جولة ميدانية لمحافظ بني سويف بمقار لجان النواب

وخلال جولته الميدانية، تفقد محافظ بني سويف، عددًا من المدارس التي تُستخدم كمقار ولجان انتخابية للاطمئنان على مدى توافر التجهيزات اللازمة، من أماكن انتظار مريحة للمواطنين وتوفير سبل تسهيل عملية الإدلاء بالأصوات، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة على مدار الساعة للتأكد من جاهزية المقار، والتنسيق الدائم مع قوات التأمين والأجهزة التنفيذية للتعامل الفوري مع أي احتياجات طارئة، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات، وتنظيم حركة المرور ومنع انتظار السيارات أمام أو في محيط اللجان.

 

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن أجهزة المحافظة التنفيذية أنهت استعداداتها لاستقبال 2 مليون و96 ألف و676 ناخبًا وناخبة موزعين على 448 مقرًا انتخابيًا تضم 479 لجنة فرعية على مستوى مراكز المحافظة، بواقع: 104 مقار بمركز ومدينة بني سويف شرقًا وغربًا، و29 مقرًا تضم 45 لجنة بمركز ناصر، و61 لجنة داخل 61 مقرًا بسمسطا، و54 لجنة داخل 52 مقرًا بإهناسيا، و67 لجنة داخل 65 مقرًا بببا، و67 لجنة داخل 64 مقرًا بالواسطى، و76 لجنة داخل 73 مقرًا انتخابيًا بمركز ومدينة الفشن.

 

محافظ بني سويف يدعو المواطنين للمشاركة بانتخابات النواب

 

ودعا محافظ بني سويف، المواطنين ممن لهم حق التصويت إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، واختيار من يمثلهم في البرلمان المقبل بحرية تامة وبما يعبر عن إرادتهم، مؤكدًا أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على الجوانب التنظيمية والإدارية، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

 

رافق محافظ بني سويف، خلال جولته كل من: الدكتور بلال حبش نائب المحافظ، وأمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف.

 

