الأحد 09 نوفمبر 2025
محافظات

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة أعلى معدية ببنى سويف

إسعاف بني سويف
إسعاف بني سويف
لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنين آخرين، منذ قليل، فى حادث سقوط سيارة من أعلى معدية أشمنت التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف.

 

سقوط سيارة من أعلى معدية ببني سويف

 وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا يفيد وقوع سيارة من أعلى معدية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، من الضفة الشرقية.

 

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى والإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف جثمان  شخصين إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى تحت تصرف جهات التحقيق.


فيما نقلت سيارات الإسعاف مصاببن إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقي العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.

الجريدة الرسمية