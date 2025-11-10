ساعة أولى تصويت، إقبال كبير بلجنة مدرسة بليفيا الابتدائية ببني سويف (صور)

18 حجم الخط

شهدت لجنة مدرسة بليفيا الابتدائية بمركز بني سويف، اقبالًا كبيرا في الساعة الأولى للتصويت باليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025.

انتخابات مجلس النواب ببني سويف

40 مرشحًا يتنافسون على 9 مقاعد فردي

وتشهد محافظة بني سويف منافسة 40 مرشحًا على 9 مقاعد بالنظام الفردي في 4 دوائر إنتخابية، حيث تشهد الدائرة الأولى «مركز وبندر بني سويف» منافسة بين 11 مرشحًا على مقعدين، بينما تشهد الدائرة الثانية «مركزا ناصر والواسطى» منافسة بين 16 مرشحًا على 3 مقاعد، وتشهد الدائرة الثالثة «مركز اهناسيا» منافسة بين 9 مرشحين على مقعد واحد، فيما تشهد الدائرة الرابعة «مر1كز ببا وسمسطا والفشن» منافسة بين 4 مرشحين على على 3 مقاعد.

توافد أهالي بني سويف علي انتخابات النواب

2 مليون و96 ألف ناخبًا وناخبة ببني سويف

ويبغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بجميع مراكز المحافظة 2 مليون و96 ألف و676 ناخبًا وناخبة، بواقع (198276) ناخبًا بقسم شرطة بني سويف، و(17286) ناخبًا بقسم شرطة بني سويف الجديدة، و(275228) ناخبًا بمركز بني سويف، و(250467) بمركز ناصر، و(184655) بمركز سمسطا، و(258356) بمركز إهناسيا، و(291158) بمركز ببا، و(328064) بمركز الواسطى، و(293186) بمركز الفشن.

انتخابات النواب في بني سويف

توزيع 479 لجنة على مراكز وقرى بني سويف

وكانت محافظة بني سويف، قد أعلنت عن جاهزيتها لاستقبال الناخبين في 448 مقرًا انتخابيًا تضم 479 لجنة فرعية على مستوى مراكز المحافظة، بواقع: 104 مقار بمركز ومدينة بني سويف شرقًا وغربًا، و29 مقرًا تضم 45 لجنة بمركز ناصر، و61 لجنة داخل 61 مقرًا بسمسطا، و54 لجنة داخل 52 مقرًا باهناسيا، و67 لجنة داخل 65 مقرًا بمركز ببا، و67 لجنة داخل 64 مقرًا بالواسطى، و76 لجنة داخل 73 مقرًا انتخابيًا بمركز ومدينة الفشن.

كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على جاهزية المقار الانتخابية ولجان التصويت الخاصة بـ انتخابات مجلس النواب 2025، والاطمئنان على توافر التجهيزات وأعمال المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي، بالإضافة إلى تجهيز أماكن انتظار مناسبة للناخبين وتوفير كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن، بما يضمن سهولة الوصول والإدلاء بالأصوات.

محافظ بني سويف يدعو الناخبين للمشاركة الإيجابية

ودعا محافظ بني سويف، المواطنين ممن لهم حق التصويت إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، واختيار من يمثلهم في البرلمان المقبل بحرية تامة وبما يعبر عن إرادتهم، مؤكدًا أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على الجوانب التنظيمية والإدارية، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

