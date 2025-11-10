الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ساعة أولى تصويت، إقبال كبير بلجنة مدرسة بليفيا الابتدائية ببني سويف (صور)

اقبال متوسط ببني
اقبال متوسط ببني سويف، فيتو
18 حجم الخط

شهدت لجنة مدرسة بليفيا الابتدائية بمركز بني سويف، اقبالًا كبيرا في الساعة الأولى للتصويت باليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025.

انتخابات مجلس النواب ببني سويف
انتخابات مجلس النواب ببني سويف

40 مرشحًا يتنافسون على 9 مقاعد فردي

 

وتشهد محافظة بني سويف منافسة 40 مرشحًا على 9 مقاعد بالنظام الفردي في 4 دوائر إنتخابية، حيث تشهد الدائرة الأولى «مركز وبندر بني سويف» منافسة بين 11 مرشحًا على مقعدين، بينما تشهد الدائرة الثانية «مركزا ناصر والواسطى» منافسة بين 16 مرشحًا على 3 مقاعد، وتشهد الدائرة الثالثة «مركز اهناسيا» منافسة بين 9 مرشحين على مقعد واحد، فيما تشهد الدائرة الرابعة «مر1كز ببا وسمسطا والفشن» منافسة بين 4 مرشحين على على 3 مقاعد.

توافد أهالي بني سويف علي انتخابات النواب
توافد أهالي بني سويف علي انتخابات النواب

 

 

2 مليون و96 ألف ناخبًا وناخبة ببني سويف

 

ويبغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بجميع مراكز المحافظة 2 مليون و96 ألف و676 ناخبًا وناخبة، بواقع (198276) ناخبًا بقسم شرطة بني سويف، و(17286) ناخبًا بقسم شرطة بني سويف الجديدة، و(275228) ناخبًا بمركز بني سويف، و(250467) بمركز ناصر، و(184655) بمركز سمسطا، و(258356) بمركز إهناسيا، و(291158) بمركز ببا، و(328064) بمركز الواسطى، و(293186) بمركز الفشن.

انتخابات النواب في بني سويف
انتخابات النواب في بني سويف

 

توزيع 479 لجنة على مراكز وقرى بني سويف

 

وكانت محافظة بني سويف، قد أعلنت عن جاهزيتها لاستقبال الناخبين في 448 مقرًا انتخابيًا تضم 479 لجنة فرعية على مستوى مراكز المحافظة، بواقع: 104 مقار بمركز ومدينة بني سويف شرقًا وغربًا، و29 مقرًا تضم 45 لجنة بمركز ناصر، و61 لجنة داخل 61 مقرًا بسمسطا، و54 لجنة داخل 52 مقرًا باهناسيا، و67 لجنة داخل 65 مقرًا بمركز ببا، و67 لجنة داخل 64 مقرًا بالواسطى، و76 لجنة داخل 73 مقرًا انتخابيًا بمركز ومدينة الفشن.

كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن

 

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على جاهزية المقار الانتخابية ولجان التصويت الخاصة بـ انتخابات مجلس النواب 2025، والاطمئنان على توافر التجهيزات وأعمال المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي، بالإضافة إلى تجهيز أماكن انتظار مناسبة للناخبين وتوفير كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن، بما يضمن سهولة الوصول والإدلاء بالأصوات.

 

 

محافظ بني سويف يدعو الناخبين للمشاركة الإيجابية

 

ودعا محافظ بني سويف، المواطنين ممن لهم حق التصويت إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، واختيار من يمثلهم في البرلمان المقبل بحرية تامة وبما يعبر عن إرادتهم، مؤكدًا أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على الجوانب التنظيمية والإدارية، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

 

ارتفاع ضحايا حادث سقوط سيارة من معدية بني سويف لـ 4 وفيات و3 مصابين

محافظ بني سويف يراجع جاهزية لجان انتخابات النواب 2025

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة أعلى معدية ببنى سويف

أمن مستشفيات جامعة بني سويف يضبط مسئول كافيتريا حصل أموالا من المرضى بدون وجه حق

محافظ بني سويف ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان كلية الدراسات الإسلامية بنين

4 لجان عامة و479 فرعية، محافظة بني سويف تنهي استعداداتها لانتخابات النواب 2025

تحصين 44 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

كشف وعلاج بالمجان لـ1027 مريضًا في قافلة طبية بقرية التضامن ببني سويف

مصرع شاب دهسه قطار ببني سويف

ضبط مصنع حلويات أطفال بدون ترخيص في حملة تموينية ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف انتخابات النواب 2025 انتخابات النواب ببني سويف

مواد متعلقة

ارتفاع ضحايا حادث سقوط سيارة من معدية بني سويف لـ 4 وفيات و3 مصابين

محافظ بني سويف يراجع جاهزية لجان انتخابات النواب 2025

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة أعلى معدية ببنى سويف

أمن مستشفيات جامعة بني سويف يضبط مسئول كافيتريا حصل أموالا من المرضى بدون وجه حق

محافظ بني سويف ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان كلية الدراسات الإسلامية بنين

4 لجان عامة و479 فرعية، محافظة بني سويف تنهي استعداداتها لانتخابات النواب 2025

تحصين 44 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

كشف وعلاج بالمجان لـ1027 مريضًا في قافلة طبية بقرية التضامن ببني سويف

الأكثر قراءة

الفراولة بـ 80 جنيها، سعر الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

مع انطلاق التصويت بمحافظات المرحلة الأولى، تعرف على نصاب الفوز بانتخابات النواب

الجمبري يواصل قفزاته السعرية، سعر السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

انخفاض طن اليوريا العادي، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

تفسير حلم التصدق بالمال فى المنام وعلاقته برفع البلاء والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية