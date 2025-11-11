رئيس اللجنة العامة ببني سويف: يجوز مد التصويت بعد التاسعة لحين إدلاء آخر ناخب بصوته (فيديو)

18 حجم الخط

أكد المستشار هشام مصطفى، رئيس اللجنة العامة بالدائرة الأولى مركز وبندر بني سويف، إنه وفقًا للقانون يجوز لرئيس اللجنة الفرعية بـ انتخابات مجلس النواب 2025 مد التصويت بعد التاسعة مساءً لحين تصويت آخر ناخب متواجد داخل اللجنة.

إستبدال رئيس لجنة ببني سويف لمرض نجلها

وأشار رئيس اللجنة العامة بمركز وبندر بني سويف، إلى أن اللجنة لم تتلقى أي شكاوى بحدوث تجاوزات أو خروقات من المرشحين أو أنصارهم، مشرا إلى أن إحدى اللجان الفرعية شهدت تم الإستعانة بقاضٍ بديل لإحدى عضوات الهيئة القضائية نظرًا لتلقيها إتصالا هتفيًا بتعرض نجلها لوعكة صحية ونقله إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات.

إيفاد لجان قضائية للمرور على اللجان الفرعية

وأضاف رئيس اللجنة العامة بمركز وبندر بني سويف، أنه تم إيفاد لجان قضائية للمرور على اللجان الفرعية التابعة للدائرة وعددها 109 لجنة، لمتابعة سير العملية الإنتخابية وسير عملية التصويت، مؤكدًا أن لجان المرور لم ترصد أي تجاوزات، وأن عملية التصويت تسير بكل سهولة في كافة اللجان الفرعية بالدائرة، موجهًا المرشحين وأنصارهم وكذلك الناخبين بعدم الالتفات إلى الأرقام المتداولة على السوشيال ميديا والتي لا تعبر على الأرقام الحقيقية.

الفرز باللجنة الفرعية وحصر الأصوات بالعامة

وأكد رئيس اللجنة العامة بالدائرة الأولى ببني سويف، على أن عملية الفرز لأصوات الناخبين تتم داخل اللجان الفرعية، بحضور مندوبي المرشحين، ويتم تحرير محضر بعملية الفرز ثم يتم نقل صناديق الاقتراع إلى اللجنة العامة بمعرفة رئيس كل لجنة مصحوبًا بمحضر عملية الفرز، ثم يتم تجميع أصوات الناخبين وإعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، إنتظارًا لضم أصوات المصريين بالخارج لإعلان النتيجة الرسمية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات فى الموعد المحدد بالجدول الزمني والإجرائي لإنتخابات مجلس النواب 2025م.

حشود من الناخبين في الفترة المسائية ببني سويف

وشهد اليوم الثاني من عملية التصويت بانتخابات النواب بـ محافظة بني سويف، تواجد ملحوظ لفئة الشباب الذين حرصوا على التواجد، خاصة في الفترات المسائية بعد انتهاء أعمالهم اليومية، وكذلك مسيرات حاشدة من مرشحى التحالف فى مدينة الفشن جنوب بنى سويف ومسيرة اخرى فى قرية الميمون لمرشحى التحالف النور ومستقبل وطن والجبهة الوطنية واخرى فى قرية بلفيا لمرشح القائمة الوطنية احمد شكرى ومحمد رجب حماة وطن ويوسف الجميل مستقبل وطن وسط إشراف قضائي كامل وتأمين مكثف من الأجهزة الأمنية.

محافظ بني سويف يتابع سير العملية الانتخابية

ومن جانبه تابع الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، عبر بث مباشر متصل بعدد من اللجان، بمشاركة نائبه بلال حبش والقيادات التنفيذية والأمنية وشدد المحافظ على انتظام فتح اللجان في موعدها، وضرورة توفير كافة سبل الراحة للناخبين وذوي الهمم، مع استمرار التنسيق بين الغرف المركزية والفرعية للتعامل مع أي طوارئ بشكل فوري.

40 مرشحًا يتنافسون على 9 مقاعد فردي

وتشهد محافظة بني سويف منافسة 40 مرشحًا على 9 مقاعد بالنظام الفردي في 4 دوائر إنتخابية، حيث تشهد الدائرة الأولى «مركز وبندر بني سويف» منافسة بين 11 مرشحًا على مقعدين، بينما تشهد الدائرة الثانية «مركزا ناصر والواسطى» منافسة بين 16 مرشحًا على 3 مقاعد، وتشهد الدائرة الثالثة «مركز اهناسيا» منافسة بين 9 مرشحين على مقعد واحد، فيما تشهد الدائرة الرابعة «مر1كز ببا وسمسطا والفشن» منافسة بين 4 مرشحين على على 3 مقاعد.

2 مليون و96 ألف ناخبًا وناخبة ببني سويف

ويبغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بجميع مراكز المحافظة 2 مليون و96 ألف و676 ناخبًا وناخبة، بواقع (198276) ناخبًا بقسم شرطة بني سويف، و(17286) ناخبًا بقسم شرطة بني سويف الجديدة، و(275228) ناخبًا بمركز بني سويف، و(250467) بمركز ناصر، و(184655) بمركز سمسطا، و(258356) بمركز إهناسيا، و(291158) بمركز ببا، و(328064) بمركز الواسطى، و(293186) بمركز الفشن.

