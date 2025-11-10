من الواسطى للفشن، فرق تنفيذية بالشوارع لمتابعة انتخابات النواب ببني سويف

18 حجم الخط

وجه الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف ، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لسير عملية انتخابات مجلس النواب 2025، والتي انطلقت اليوم ضمن محافظات المرحلة الأولى، وتستمر على مدار يومين، مؤكدًا أهمية التواجد الميداني بمحيط اللجان لمتابعة أعمالها أولًا بأول، وتقديم الدعم اللازم لتذليل أي عقبات أمام المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

الأجهزة التنفيذية تُنفذ تكليفات محافظ بني سويف

وفي هذا السياق، نفذت الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن عددًا من الجولات الميدانية، تنفيذًا لتكليفات محافظ بني سويف، ففي مركز ومدينة الفشن، تفقد مدحت صلاح رئيس المركز، عددًا من اللجان الانتخابية، واطمأن على انتظام سير العمل وتواجد رؤساء اللجان والموظفين المختصين، مشيرًا إلى استمرار المتابعة والتنسيق بين مختلف الجهات لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة، مع انعقاد غرفة العمليات الفرعية بالمركز بشكل دائم للتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وفي مركز سمسطا، قام اللواء أسامة يونس رئيس المركز، بجولة ميدانية شملت عددًا من المقرات الانتخابية، منها مدارس عبد الرحمن بن عوف، وفاروق الملا التجارية، وأحمد زويل التجريبية، ومعهد الفتيات ببدهل، حيث تابع أعمال النظافة والإنارة بمحيط اللجان، وأشاد بتعاون الأجهزة التنفيذية والأمنية في تهيئة الأجواء المناسبة للناخبين.

رئيس مركز إهناسيا ببني سويف يتابع انتخابات النواب

كما تابع أحمد توفيق، رئيس مركز إهناسيا، سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان بالمدينة والقرى، مؤكدًا الالتزام بتعليمات اللجنة العليا وتوفير التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم. وفي ببا، تفقد العميد أحمد علاء عددًا من اللجان، مشددًا على التعاون بين الأجهزة التنفيذية لضمان انسيابية العمل.

وفي مراكز "بني سويف والواسطى وناصر" واصل رؤساء المدن محمد بكري، علي يوسف، وشوقي هاشم جولاتهم الميدانية لمتابعة انتظام التصويت والإقبال المتزايد من المواطنين، ورفع أي إشغالات بمحيط المقار الانتخابية لتيسير الحركة.

تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية ببني سويف

من جانبها، تابعت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، سير العملية الانتخابية بعدد من المدارس، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بضرورة المتابعة الدقيقة والتنسيق بين الجهات المعنية، مؤكدة استمرار عمل غرف العمليات على مدار الساعة لضمان سير الانتخابات في أجواء آمنة ومنظمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.