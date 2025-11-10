محافظ بني سويف: دورنا تنظيمي ونقف على مسافة واحدة من المرشحين للنواب

18 حجم الخط

قال الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، إن دور الجهاز التنفيذي يقتصر على الجانب التنظيمي فقط، مؤكدًا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025، وأن العمل يتم في إطار من الحياد والشفافية التامة، وتحت إشراف قضائي كامل يضمن نزاهة العملية الانتخابية.

محافظ بني سويف يتفقد لجان انتخابات النواب

جاء ذلك خلال جولة محافظ بني سويف، اليوم الأحد، لتفقد عدد من المقار واللجان الانتخابية للاطمئنان على انتظام سير أعمال التصويت ضمن محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي انطلقت في التاسعة صباحًا، حيث يبلغ عدد الناخبين بمحافظة بني سويف نحو 2 مليون و90 ألف ناخب موزعين على 479 لجنة فرعية داخل 448 مركزًا انتخابيًا، وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وخلال جولته، تفقد محافظ بني سويف، عددًا من اللجان الانتخابية بعدة مراكز، شملت مدرستي الشهيد علي عبدالحليم الابتدائية بمركز ناصر، والنويشي الابتدائية بمركز الواسطى، واطمأن على الإجراءات المنفذة لتوفير سبل الراحة والأمان للناخبين، وتهيئة الأجواء المناسبة للتيسير عليهم أثناء عملية الاقتراع على مدار يومي التصويت الاثنين والثلاثاء (10 و11 نوفمبر الجاري). كما تبادل المحافظ الحديث مع عدد من المواطنين ممن تصادف وجودهم أثناء الإدلاء بأصواتهم، مستفسرًا عن مدى تيسير الإجراءات داخل اللجان.

محافظ بني سويف: دورنا تنظيمي فقط

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن المحافظة قد أنهت كافة استعداداتها للانتخابات، وتمت مراجعة التجهيزات النهائية بالمقار الانتخابية في المراكز والقرى، لافتًا إلى أن المتابعة تتم لحظيًا من خلال منظومة متكاملة تشمل المرور الميداني والتواجد داخل اللجان، إلى جانب مركز السيطرة الموحد وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية.

ورافق محافظ بني سويف، خلال الجولة كل من: شوقي هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، وعلي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى.

