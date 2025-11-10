قبل غلق باب التصويت، إقبال كبير من الناخبين على لجان النواب ببني سويف

18 حجم الخط

شهدت الساعات الأخيرة من اليوم الأول لـ انتخابات مجلس النواب 2025 بـ محافظة بني سويف، توافد أعداد كبيرة من الناخبين قبل غلق باب التصويت فى التاسعة مساء، وذلك عقب انتهاء الموظفين من عملهم وعودة المزارعين من حقولهم الزراعية.

40 مرشحًا على 9 مقاعد فردي ببني سويف

وتشهد محافظة بني سويف، منافسة 40 مرشحًا على 9 مقاعد بالنظام الفردي في 4 دوائر انتخابية، حيث تشهد الدائرة الأولى «مركز وبندر بني سويف» منافسة بين 11 مرشحًا على مقعدين، بينما تشهد الدائرة الثانية «مركزا ناصر والواسطى» منافسة بين 16 مرشحًا على 3 مقاعد، وتشهد الدائرة الثالثة «مركز اهناسيا» منافسة بين 9 مرشحين على مقعد واحد، فيما تشهد الدائرة الرابعة «مر1كز ببا وسمسطا والفشن» منافسة بين 4 مرشحين على على 3 مقاعد.

2 مليون و96 ألف ناخبًا وناخبة ببني سويف

ويبغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بجميع مراكز المحافظة 2 مليون و96 ألف و676 ناخبًا وناخبة، بواقع (198276) ناخبًا بقسم شرطة بني سويف، و(17286) ناخبًا بقسم شرطة بني سويف الجديدة، و(275228) ناخبًا بمركز بني سويف، و(250467) بمركز ناصر، و(184655) بمركز سمسطا، و(258356) بمركز إهناسيا، و(291158) بمركز ببا، و(328064) بمركز الواسطى، و(293186) بمركز الفشن.

محافظ بني سويف يتفقد لجان انتخابات النواب

وتفقد الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، عدد من المقار واللجان الانتخابية للاطمئنان على انتظام سير أعمال التصويت ضمن محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي انطلقت في التاسعة صباحًا، حيث يبلغ عدد الناخبين بمحافظة بني سويف نحو 2 مليون و90 ألف ناخب موزعين على 479 لجنة فرعية داخل 448 مركزًا انتخابيًا، وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وجه محافظ بني سويف، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لسير العملية الانتخابية لـ مجلس النواب 2025، والتي انطلقت اليوم ضمن محافظات المرحلة الأولى، وتستمر على مدار يومين، مؤكدًا على أهمية التواجد الميداني بمحيط اللجان لمتابعة أعمالها أولًا بأول، وتقديم الدعم اللازم لتذليل أي عقبات أمام المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

محافظ بني سويف: دورنا تنظيمي فقط

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن المحافظة قد أنهت كافة استعداداتها للانتخابات، وتمت مراجعة التجهيزات النهائية بالمقار الانتخابية في المراكز والقرى، لافتًا إلى أن المتابعة تتم لحظيًا من خلال منظومة متكاملة تشمل المرور الميداني والتواجد داخل اللجان، إلى جانب مركز السيطرة الموحد وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية.

