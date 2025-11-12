انتخابات النواب 2025، الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة إهناسيا ببني سويف (فيديو)

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الثالثة "مركز إهناسيا" بمحافظة بني سويف، الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات مجلس النواب 202، وجاءت كالتالي:

عدد المشاركين في العملية التصويتية 89 ألفًا و226 ناخبًا من إجمالي 258 ألفًا و356 مقيدًا في الجداول الانتخابية، بنسبة حضور بلغت 34.5%.

عدد الأصوات الصحيحة 88 ألفًا و91 صوتًا، والباطلة 1135 صوتًا.

الحصر العددي لأصوات ناخبين دائرة إهناسيا بني سويف

وجاء الحصر العددي لكل مرشح كالتالي:

سيد محمد سيد 46 ألفًا و112 صوتًا.

علي بدر 9023 صوتًا.

اللواء سامي توفيق 7517 صوتًا.

ياسر خشبة 5171 صوتًا.

حسام عمر 5159 صوتًا.

أحمد عبد الرؤوف 5065 صوتًا.

محمد فالح 4547 صوتًا.

أحمد رمزي 3180 صوتًا.

محمود فوزي 2317 صوتًا.

40 مرشحًا على 9 مقاعد بالنظام الفردي ببني سويف

وشهدت محافظة بني سويف منافسة 40 مرشحًا على 9 مقاعد بالنظام الفردي في 4 دوائر انتخابية، حيث تشهد الدائرة الأولى «مركز وبندر بني سويف» منافسة بين 11 مرشحًا على مقعدين، بينما تشهد الدائرة الثانية «مركزا ناصر والواسطى» منافسة بين 16 مرشحًا على 3 مقاعد، وتشهد الدائرة الثالثة «مركز إهناسيا» منافسة بين 9 مرشحين على مقعد واحد، فيما تشهد الدائرة الرابعة «مر1كز ببا وسمسطا والفشن» منافسة بين 4 مرشحين على على 3 مقاعد.

2 مليون و96 ألف و676 ناخبًا وناخبة ببني سويف

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بجميع مراكز المحافظة 2 مليون و96 ألف و676 ناخبًا وناخبة، بواقع (198276) ناخبًا بقسم شرطة بني سويف، و(17286) ناخبًا بقسم شرطة بني سويف الجديدة، و(275228) ناخبًا بمركز بني سويف، و(250467) بمركز ناصر، و(184655) بمركز سمسطا، و(258356) بمركز إهناسيا، و(291158) بمركز ببا، و(328064) بمركز الواسطى، و(293186) بمركز الفشن.

