4 لجان عامة و479 فرعية، محافظة بني سويف تنهي استعداداتها لانتخابات النواب 2025

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن المحافظة أنهت استعداداتها الكاملة لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى داخل البلاد على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن محافظات المرحلة الأولى التي تضم بني سويف.

خطة إدارة انتخابات مجلس النواب 2025 ببني سويف

وأوضح محافظ بني سويف، أن خطة العمل الخاصة بإدارة انتخابات مجلس النواب 2025 تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتنسيقًا مع اللجنة العليا للانتخابات، بهدف ضمان سير العملية الانتخابية في أجواء يسودها الانضباط والنزاهة والشفافية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على توفير جميع التسهيلات المطلوبة داخل المقار الانتخابية لتيسير عملية التصويت على المواطنين، مع الالتزام بالحياد التام من قِبل الأجهزة التنفيذية.

2 مليون و96 ألف ناخبًا موزعين على 479 لجنة

واستعرض محافظ بني سويف، تفاصيل وبيانات العملية الانتخابية الخاصة بـ انتخابات مجلس النواب 2025، موضحًا أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة يبلغ 2 مليون و96 ألفًا و676 ناخبًا وناخبة، موزعين على 448 مقرًا انتخابيًا تضم 479 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وتشمل المقار مدارس ومراكز شباب وجمعيات زراعية ووحدات تضامن اجتماعي وبيطري ومعاهد أزهرية، مؤكدًا أن هذا التنظيم الدقيق يعكس جاهزية المحافظة لتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية في مختلف المراكز والمدن.

توزيع 448 مقرًا انتخابيًا على مراكز بني سويف

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن توزيع اللجان الانتخابية يشمل مراكز ومدن المحافظة كافة، حيث يضم مركز ومدينة بني سويف (شرقًا وغربًا) 104 مقار انتخابية، منها 51 لجنة فرعية داخل 51 مقرًا انتخابيًا بدائرة قسم شرطة بني سويف، ولجنتان داخل مقر واحد بدائرة قسم شرطة بني سويف الجديدة، و56 لجنة داخل 52 مقرًا بدائرة مركز شرطة بني سويف، كما يضم مركز ناصر 45 لجنة داخل 29 مقرًا انتخابيًا، ومركز سمسطا 61 لجنة داخل 61 مقرًا انتخابيًا، ومركز إهناسيا 54 لجنة داخل 52 مقرًا انتخابيًا، ومركز ببا 67 لجنة داخل 65 مقرًا انتخابيًا، ومركز الواسطى 67 لجنة داخل 64 مقرًا انتخابيًا، ومركز الفشن 76 لجنة داخل 73 مقرًا انتخابيًا.

تجهيز 4 لجان عامة لانتخابات النواب ببني سويف

وأوضح محافظ بني سويف، أن المحافظة تضم 4 لجان عامة، تشمل اللجنة الأولى أقسام ومراكز شرطة بني سويف وبني سويف الجديدة ومركز بني سويف، ومقرها مركز شباب مدينة بني سويف الجديدة، بينما تضم اللجنة الثانية مركزي ناصر والواسطى ومقرها مدرسة الشهيد أحمد كامل بيومي بمركز ناصر، أما اللجنة الثالثة فتختص بمركز إهناسيا ومقرها مركز شباب مدينة إهناسيا، في حين تضم اللجنة الرابعة مراكز ببا والفشن وسمسطا ومقرها مركز شباب مدينة ببا.

توزيع الناخبين المقيدين على مراكز بني سويف

وأضاف محافظ بني سويف، أن عدد الناخبين المقيدين بجميع مراكز المحافظة يبلغ (2096676) ناخبًا، بواقع (198276) ناخبًا بقسم شرطة بني سويف، و(17286) ناخبًا بقسم شرطة بني سويف الجديدة، و(275228) ناخبًا بمركز بني سويف، و(250467) بمركز ناصر، و(184655) بمركز سمسطا، و(258356) بمركز إهناسيا، و(291158) بمركز ببا، و(328064) بمركز الواسطى، و(293186) بمركز الفشن.

توفير كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن

وأكد محافظ بني سويف، على جاهزية المقار الانتخابية ولجان التصويت الخاصة بـ انتخابات مجلس النواب 2025، والاطمئنان على توافر التجهيزات وأعمال المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي، بالإضافة إلى تجهيز أماكن انتظار مناسبة للناخبين وتوفير كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن، بما يضمن سهولة الوصول والإدلاء بالأصوات.

محافظ بني سويف: دورنا إداري وتنظيمي فقط

وشّدد محافظ بني سويف، على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المقار الانتخابية ومنع أي إشغالات، مؤكدًا أن دور الجهاز التنفيذي يقتصر على الجوانب الإدارية والتنظيمية فقط لتسهيل أعمال الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2025، دون أي تدخل في إرادة الناخبين أو توجيههم، مع الإلتزام بالتنسيق الكامل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية والتواصل المستمر مع مركز السيطرة الموحدة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لضمان سرعة التعامل مع أي مشكلات أو معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية.

ووجه محافظ بني سويف بسرعة الانتهاء من مراجعة كافة الترتيبات الخاصة بـ انتخابات مجلس النواب 2025 على مستوى المحافظة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لأعضاء الجهاز التنفيذي في إدارة الاستحقاقات الدستورية السابقة، وآخرها انتخابات مجلس الشيوخ 2025 التي جرت في شهر أغسطس الماضي.

