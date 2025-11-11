الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
أخبار الحوادث اليوم: مقتل عناصر تشكيل عصابي فى تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة.. ضبط طرفى مشاجرة أمام لجنة اقتراع بالأقصر.. قرارات قضائية ضد توفيق عكاشة وإبراهيم سعيد وعصام صاصا

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

 

مشاجرة على أولوية المرور تتسبب في حادث صدم واعتداء على شاب بالمعصرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تضرر أحد الأشخاص من صدم سائق سيارة نقل برفقته آخر لسيارته والاعتداء عليه بالسب والضرب، قبل أن يفرا هاربين.

ضبط تيك توكر بالإسكندرية لتورطه في النصب والاحتيال عبر العلاج الروحاني

 تمكنت مباحث الآداب، من ضبط تيك توكر بالإسكندرية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والزعم بقدرته على العلاج الروحاني والاستيلاء على أموالهم.

الأمن يكشف حقيقة فيديو البلطجة وإطلاق أعيرة نارية على المواطنين بالشرقية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو مدعوم بتعليق صوتى تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله شخص مصاب بأحد المستشفيات والادعاء بقيام بعض الخارجين على القانون بإحداث إصابته وممارسة أعمال البلطجة وإطلاق أعيرة نارية على المواطنين بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، وعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية حيالهم.

ضبط صانعة محتوى نشرت مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم والعادات المجتمعية.

انتخابات مجلس النواب تشتعل، ضبط طرفي مشاجرة أمام لجنة اقتراع بالأقصر

 تمكنت الأجهزة الأمنية بالأقصر من ضبط طرفي مشاجرة نشبت أمام إحدى لجان انتخابات مجلس النواب، بعد تداول منشورات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة.

محكمة الأسرة ترفض تخفيض نفقة توفيق عكاشة وتحكم بحبسه شهر لامتناعه عن السداد

قضت محكمة أسرة مدينة نصر برفض الدعوى المقامة من الإعلامي توفيق عكاشة والتي يطالب فيها بتخفيض النفقة المقضي بها لصالح نجله، وذلك بعد أن قدمت طليقته للمحكمة ما يفيد ثراءه وامتلاكه لمزرعة خيول عربية، واسترداده قرية الإعلاميين أمام مدينة مبارك التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، مما يؤكد قدرته المالية.

تأجيل استئناف المتهمين بقتل ممرض المنيا لـ 13 نوفمبر

قررت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، تأجيل الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل ممرض المنيا في منطقة الزاوية الحمراء، بغرض طلب فدية من أهله، على حكم معاقبة الأول بالإعدام، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن المؤبد لجلسة 13 نوفمبر الجاري للحكم.

بمتجمد 150 ألفا، تأجيل دعوى نفقة اللاعب إبراهيم سعيد لبناته لـ 29 نوفمبر

قررت محكمة أسرة النزهة تأجيل نظر دعوى متجمد النفقة المقامة من بنات لاعب النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق إبراهيم سعيد، لعدم التزامه بـدفع النفقة الشهرية المستحقة لهن والتي يبلغ إجمالي متجمدها 150 ألف جنيه إلى جلسة 29 نوفمبر الجاري.

المحكمة تقضي بتخفيض نفقة توأم زينة من 80 ألف جنيه إلى 60 ألفا

قضت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر بقبول الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بإلزامه بدفع 80 ألف جنيه نفقة شهرية لتوأم زينة، وقضت بتخفيض المبلغ المستأنف عليه إلى 60 ألف جنيه.

ضبط 26 شركة ومكتبا للنصب على المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 26 شركة ومكتبا للنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج – عمرة – برامج سياحية.

إحالة عصام صاصا للمحاكمة بتهمة التشاجر داخل ملهى ليلي بكورنيش المعادي

أحالت نيابة دار السلام الجزئية مطرب المهرجانات عصام صاصا وآخرين إلى محكمة الجنح بتهمة  المشاجرة التي شهدها أحد الملاهي الليلية بمنطقة كورنيش المعادي، والتي أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص وتلفيات في المكان وعدد من السيارات.

في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة، القضاء على تشكيل عصابي شديد الخطورة بقنا

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القضاء على تشكيل عصابي شديد الخطورة من تجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة قنا.


 

