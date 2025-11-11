في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة، القضاء على تشكيل عصابي شديد الخطورة بقنا

18 حجم الخط

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القضاء على تشكيل عصابي شديد الخطورة من تجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة قنا.

وأكدت المعلومات والتحريات التي أجرتها أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، بمشاركة قطاع الأمن العام، أن عناصر التشكيل تضم 6 عناصر جنائية شديدي الخطورة، ومحكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في 42 جناية متنوعة من بينها: قتل، شروع في قتل، اتجار بالمواد المخدرة، اتجار بالأسلحة النارية، سرقة بالإكراه، حريق عمد، مقاومة سلطات.

وتبين أن المتهمين كانوا يتخذون من دائرة مركز شرطة نقادة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية شارك فيها قطاع الأمن المركزي، وبمجرد اقتراب القوات بادر المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم القوات التعامل، ما أسفر عن مصرع جميع عناصر التشكيل العصابي.

وعُثر بحوزتهم على 5.5 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – شابو) و7 بنادق آلية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 2 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

