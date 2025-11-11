الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط تيك توكر بالإسكندرية لتورطه في النصب والاحتيال عبر العلاج الروحاني

ضبط تيك توكر بالإسكندرية
ضبط تيك توكر بالإسكندرية لتورطه في النصب والإحتيال
18 حجم الخط

 تمكنت مباحث الآداب، من ضبط تيك توكر بالإسكندرية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والزعم بقدرته على العلاج الروحاني والاستيلاء على أموالهم.

تفاصيل الواقعة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب قيام شخص مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، بممارسة أعمال الدجل والنصب على المواطنين، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول، وفحصه فنيًا كشف احتوائه على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي، والأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة.

اعترافات المتهم والإجراءات القانونية

وأقر المتهم بممارسته النشاط الإجرامي المشار إليه، وتصوير مقاطع فيديو أثناء قيامه بأعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته لزيادة عدد المتابعين.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة لإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضبط تيك توكر النصب والاحتيال العلاج الروحانى الدجل والشعوذة الاسكندرية قسم شرطة كرموز مواقع التواصل الاجتماعي احتيال على المواطنين مباحث الآداب النيابة العامة

مواد متعلقة

الأمن يكشف حقيقة فيديو البلطجة وإطلاق أعيرة نارية على المواطنين بالشرقية

ضبط صانعة محتوى نشرت مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالسلاح الأبيض بين عدد من الأشخاص بالدقهلية

انتخابات مجلس النواب تشتعل، ضبط طرفي مشاجرة أمام لجنة اقتراع بالأقصر

ضبط 26 شركة ومكتبا للنصب على المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة

ضبط 12 متهما بينهم 6 سيدات لاستغلال الأطفال فى التسول بالقاهرة والجيزة

الأمن يكشف ملابسات واقعة طمس لوحات سيارة أثناء سيرها بالمقطم

142848 مخالفة مرورية متنوعة و75 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

البلدي تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

محمد عبد الجليل يكتب: فضيحة في نعي الليثي.. نقيب الموسيقيين يُحرِّف القرآن ويخترع آية! المتابعون: مالك ومال القرآن يا "مصطفى"؟.. خليك في "الرقص والأغاني الهابطة"

روسيا تندد بالضربات الأمريكية قبالة فنزويلا

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي

مدبولي يزف بشرى سارة بشأن العملة الصعبة وإيرادات قناة السويس

فرنسا تخسر أمام أوغندا بهدف في كأس العالم تحت 17 عاما

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تتضاعف أعمال البر في الحرم؟، اعرف أقوال العلماء

تفسير رؤية البرص في المنام وعلاقتها بكشف الأعداء والحاقدين

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

المزيد
الجريدة الرسمية